◆オープン戦 阪神２―３巨人（８日・甲子園）

阪神の育成・嶋村麟士朗捕手が、“マン振り”で支配下昇格へアピールした。２点を追う８回１死、フルカウントから１３８キロのカットボールを豪快にはじき返してプロ１号。「三振ＯＫくらいの気持ちで当てに行かずに、全力でマン振りでいこうと思った結果です」。６日・ソフトバンク戦（甲子園）では甲子園初安打を記録し、波に乗る男がこの日もバットで結果を残した。

藤川監督の母校・高知商出身で、四国ＩＬ・高知を経て、２４年の育成ドラフト２位で指名された。今年の春季キャンプでは主力中心の宜野座組に参加。ここまで行われたオープン戦全６試合に出場し、打率は驚異の５割４分５厘。「球場がどこであろうと、お客さんがどれだけ入っていようとやるべきことをやる。それが出ているのかな」と手応えを感じている。

支配下登録は残り５枠。開幕マスクに内定している坂本に加え、トレード移籍で経験豊富な伏見が加入した。捕手勢は充実している中でも「（坂本）誠志郎さんがＷＢＣから帰ってきても『嶋村を使いたい』と首脳陣の方々に思ってもらえるようなキャッチャーになりたい」と闘志を燃やした。「もっとアピールしていかないといけないし、守備でも打撃でも、まだまだ課題も多いので、そこをどんどん克服していく」。必要不可欠な戦力へ、若虎が成長をとげる。（藤田 芽生）