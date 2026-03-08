◆オープン戦 阪神２―３巨人（８日・甲子園）

巨人が開幕戦の相手、阪神との接戦を制した。

３回２死一塁、松本がディレードスチール成功。捕手が捕球に集中する瞬間の一瞬のスキをついて、捕球と同時にスタートする作戦が見事に決まった。

７回には無死一、二塁からダルベックの中飛で二塁走者の佐々木だけでなく一塁走者の泉口もタッチアップして二塁に進んだ。

その後の１死二、三塁、キャベッジの打席で相手の内野は前進。二ゴロで三塁走者の佐々木はバットに当たった瞬間に好スタートを切っていて、二塁手は本塁送球できず１点追加した。

９回無死一塁、リチャードの中飛で一塁走者の皆川がタッチアップして二塁にヘッドスライディング。間一髪セーフになった。

９回２死二塁、浦田が左前安打を放つと、外野が超前進守備だったため、二塁走者の皆川は三塁ストップしたが、左翼手の植田はバックホーム。その送球の間に打者走者の浦田が一気に二塁を狙い、またも間一髪でセーフになった。

超積極走塁５連発に阿部監督は「いい走塁がたくさんあったので。これがオープン戦だけじゃなく、シーズン通じてできるように徹底していきたいなと思います」と意識改革、機動力野球の新党を掲げた。

阪神とのオープン戦はこの日の１試合のみ。次回は３月２７日の開幕戦（東京Ｄ）で対戦する。