¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö¤ß¤ó¤Ê»÷¤¿¤ê´ó¤Ã¤¿¤ê¡×àÅöÍîÀþ¾åá¤Î¼ã¼êÌî¼ê¿Ø¤Ë¥²¥
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£¸Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ë£±¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï£¶²ó¤Ë»³Àî¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë£²£¶¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¶á£³»î¹ç¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤Ï¤³¤Î£±ÅÀ¤Î¤ß¡£»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¼ã¼êÌî¼ê¿Ø¤Ë¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï°æ¾å¡¢ºûÀî¡¢½©¹¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤À¤¬¡¢»ûÀ¾¤ä»³ºê¤È¤¤¤Ã¤¿Íî¤Áµå¤òÉð´ï¤È¤¹¤ëÁê¼êÅê¼ê¿Ø¤é¤ÎÁ°¤Ë£³¿Í¤Ç£·¤Ä¤Î»°¿¶¤òµÏ¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²·î²¼½Ü¤Î£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ä¥ª¡¼¥×¥óÀï½øÈ×¤Ê¤É¤Ï³ÆÂÇ¼Ô¤Ë²÷²»¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¶Æü¤«¤é¤Î´ØÀ¾±óÀ¬£³Ï¢Àï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¸«¤é¤ì¤º¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö£×£Â£Ã¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤ÏÂç¤¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°Äó¤ò¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀµÄ¾¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÁ´¤¯·è¤á¼ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¡£¤ß¤ó¤Ê»÷¤¿¤ê´ó¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤ÎÄ´À°¤âËÜ³Ê²½¤·¡¢³«Ëë¥â¡¼¥É¤Ø¤È°Ü¤ë£³·îÃæ½Ü¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï»Ø´ø´±¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£