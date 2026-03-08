先月１７日に亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」真矢さん（享年５６）を追悼する「真矢 献花式〜Ｅｔｅｒｎａｌ ＭｅＬｏＤｙ〜」が８日、神奈川・横浜市のぴあアリーナＭＭで行われ、メンバーが参列し、コメントを発表した。

横３１メートルに渡る大きな祭壇には色鮮やかな花々に加え、２０２４年に撮影したという大きな遺影のほか２５年に東京ドームで行われた「ＴＨＥ ＬＵＮＡ ＳＥＡ ３５ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＴＯＵＲ」、１９９６年に横浜スタジアムで行われた「真冬の野外」でのライブ写真。さらに東京ドーム公演で使われた３台のドラムセットが並び、ＢＧＭではドラムソロが掛け声と共に鳴り響いた。

メンバーの「一日でも早くファンが真矢へ思いを伝えられる場を作ってあげたい」という思いで実現したこの日、３万人のファンが来場。参列者には真矢さんがドラムを演奏する姿をおさめたフォトカードを配布。裏面にはファンに向かって放つ決めぜりふ「お前ら、最高にかっこいいぜ」と記され、会場周辺で空に掲げて撮影するファンも多く見られた。

関係者向けには後日、改めて行われる。

【コメント全文】

本日は真矢の献花式に大変多くの方にお越しいただき、有難（ありがと）うございます。

皆さんから真矢とお別れをしたいというお言葉を多数いただき、急遽（きゅうきょ）本日献花式を執り行うことになりました。

常に皆さんと共にあった真矢の想い、皆さんの想いを、この場で重ねて頂ければ有難いと思います。本日は皆さん、本当に有難うございます。