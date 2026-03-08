高市早苗首相は2026年3月19日に米トランプ大統領と首脳会談を行うが、その席でイラン攻撃の協力・支援を求められるのではないかが心配される。元大阪府知事の橋下徹氏（弁護士）は3月8日放送の「日曜報道 THE PRIME」（フジテレビ系）で、威勢よく安請け合いするような「口先番長だけはやめてもらいたい」と求めた。

外務省は、自衛隊派遣要請を言わせないように必死

橋下氏は「アメリカの方がね、ホルムズ海峡のタンカーを守るということを言っていて、それに対して、『自衛隊も一緒に来てくれ』という可能性もないことはないじゃないですか。僕が聞いたところでは、トランプさんから自衛隊来てくれということを言われないように、言わせないように、外務省が必死になっているということです」と話す。

しかし、そんな外務省の根回しを越えて、高市首相が乗り気になってしまうのではないかと、橋下氏は危惧する。

「自民と維新の政権というのは、自分の国に見合わなくても、口だけ威勢のいいことをガンガン言うんです。ところが、実際はそういうこと（共同軍事行動）を要請されたら困っちゃうんです、日本は」。

湾岸諸国の米軍基地が攻撃された、日本の基地も狙われる恐れは？

さらに、湾岸諸国の米軍基地が攻撃されていることについても、「日本にも米軍基地があるでしょ。実際に在日米軍基地がやられる（かもしれない）という現実を見て、高市さんや自民党、維新の国会議員は口先番長政治はやめて、しっかりとした議論をやっていただきたいのです」と提言した。

橋下氏は「口先番長政治」という言葉を何度も使って、トランプ氏との会談で、くれぐれも「台湾有事答弁」のような先走りがないようにと高市首相に注文した。

いま高市首相を最も厳しく見ているのは、野党でもリベラル派でもなく、タカ派、保守派と言われてきた橋下氏というのは面白い。

その橋下氏がレギュラーコメンテーターを務めるこの番組も3月22日の放送で終了する。もったいなくないか、フジテレビ！

（シニアエディター 関口一喜）