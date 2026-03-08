「オープン戦、楽天０−０ＤｅＮＡ」（８日、静岡草薙球場）

ＤｅＮＡ・石田裕太郎投手が先発し、４回を１安打無失点、９奪三振の好投を見せた。

初回から二回の先頭打者・黒川まで４者連続奪三振。１４０キロ中盤から後半の直球に、楽天・前田健太投手から直接伝授されたというバックドアスライダーを駆使し、イニング数をはるかに上回る「Ｋ」を刻んだ。

「きょうは三振を取るというテーマでした。三振が取れたらボールも前に飛ばないですいし、効率がいいというか、何も起こらないので」。二回には、２死満塁のピンチで太田を１４８キロ直球で空振り三振。「今後もそういう三振っていうのが大事になってくると思うので、きょうは良かったなと」と納得の表情を浮かべた。

投球の幅を広げる“マエケンスライダー”は、沖縄・宜野湾キャンプでのオープン戦で前田本人と対面した際に、思い切って投げ方を尋ねた。あくなき探究心が、自身の成長を後押ししている。

相川監督から「裕太郎が１０勝しないと優勝できない」と、先発ローテの一角として、年間を通した活躍が期待されている３年目右腕。開幕ローテ入りへ着実に前進している。