フジテレビ系アニメ「サザエさん」（日曜後6・30）の8日放送で、2月22日に89歳で死去したイクラちゃんの初代声優、桂玲子（かつら・れいこ）さんを追悼した。

テロップで「放送以来昨年まで波野イクラ、リカちゃん、かおりちゃんの声優を務めていただいていた桂玲子さんが逝去されました」と伝え、「ワンパクでかわいらしいイクラちゃん クラスのマドンナ的存在のかおりちゃんやちょっとおませなリカちゃんもその巧みな表現力で演じ分けてくださいました 桂玲子さん、長い間本当にありがとうございました」と感謝した。

桂さんの所属事務所「俳協」は4日、公式サイトで訃報を伝えた。「令和8年2月22日（日）午前9時33分、誤嚥性肺炎による呼吸不全のため永眠いたしました。享年89。通夜葬儀に関しましては親族の意向により、近親者のみにて相済ませました」とした。

桂さんは、九州朝日放送劇団や文学座研究所を経て、声優の道へ。1969年にスタートした「サザエさん」では70年代初めから、フグ田サザエのいとこの波野ノリスケの息子・イクラを担当。「ハーイ」「チャーン」「バブー」の3言しか発しない幼児だが、その発し方やトーンで気持ちや機嫌を豊かに表現してきた。

イクラだけでなく、カツオのクラスメート・かおりと、タラちゃんのガールフレンド・リカの声も兼任した。昨年5月にはサザエさんの公式ブログを通じて声優の交代が発表され、現在はイクラは平井祥恵、カオリは小白川愛菜、リカは北原沙弥香が担当している。

桂さんは他にも「ヤッターマン」オモッチャマ役、「一休さん」さよちゃん役、「オバケのQ太郎」の2代目・O次郎役など、国民的アニメの主要キャラクターを務めた。