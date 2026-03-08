日本代表候補にも名を連ねた山ノ内勇登、レギュラーシーズン終了…NCAAでの出場資格は残り1シーズン

日本代表候補にも名を連ねた経験を持つ山ノ内勇登が所属するオーラル・ロバーツは、2025－26シーズンのレギュラーシーズンが終了。NCAAトーナメント出場をかけたカンファレンストーナメントに臨むも、3月6日（現地時間）に行われた準々決勝で敗れている。

福島県出身で現在22歳の山ノ内は208センチのフォワード。幼少時代を日本で過ごすとその後はアメリカへ。2021－22シーズンに特別指定選手としてアースフレンズ東京Zに在籍したほか、「FIBA U19ワールドカップ」に日本代表として参加。さらに「パリ2024オリンピック」に向けた男子日本代表候補にも名を連ね、強化試合にも出場した。将来の日本代表候補として期待される選手の一人だ。

昨シーズンのネバダ大学ではレッドシャツとして過ごし、試合出場はなかった。今シーズンから転校したオーラル・ロバーツ大学では、カンファレンストーナメントを含め32試合（うち18試合に先発）の出場で1試合平均16分48秒のプレータイムを獲得。平均6.9得点4.2リバウンドをマークしている。

大学1年目をラマー大学、2年目をポートランド大学で過ごしと、これまでも積極的に活躍の場を探ってきた山ノ内。NCAAでの出場資格をもう1シーズン残し、今後の活躍にも注目が集まる。





【動画】山ノ内も出場を果たした日本代表・豪州戦ハイライト