3月9日（月）夜9時 日本テレビ系で放送の「しゃべくり007」には、佐久間大介（Snow Man）と小沢仁志が登場！さらに、佐久間の母・兄・弟の3人が緊急参戦。何も知らされていない佐久間は、突然の家族の登場に「マジで!?」と大混乱！

東京都江戸川区葛西出身の佐久間と、東京都新宿区百人町出身の小沢。葛西で生まれ育った佐久間は、幼少期に家族で通ったレストランや友人たちと遊んだ葛西臨海公園での思い出を家族の証言とともに振り返る。新宿の百人町で生まれた小沢は、映画『ALWAYS 三丁目の夕日』さながらの古き良き昭和の新宿について、当時の映像を交えながら語る。

■佐久間大介の恩師＆小沢仁志をよく知る大物俳優軍団も登場

今では、Snow Manの“元気印”として活躍する佐久間だが、幼少期は内気で内向的な少年だったと言う。母親からは「目立つのも嫌いで、人の目を見て話せないんですよ」との証言が。しかしそんな佐久間少年は、ダンス教室に通いはじめてから徐々に性格がポジティブに変わっていったという。

スタジオには、そんな“佐久間少年”を知るダンス教室の恩師が登場！事務所入所のきっかけにもなった恩師との再会では、佐久間の優しい人柄を表すようなエピソードが語られる。

小沢が出演している任侠シリーズで話題の『日本統一』から大物俳優軍団も登場し、スタジオの空気が一変！小沢をよく知る俳優たちが明かす小沢のプライベートでの言動に、小沢は思わずタジタジに!?

そして、話題のSnow Manの新曲「オドロウゼ！」で、しゃべくりSPダンスも披露！



