アメリカ、イスラエルによる攻撃が続くなか、イランのペゼシュキアン大統領は「我が国に対して攻撃や侵略が行われるならば、応じざるを得ない」と述べ、徹底抗戦する姿勢を改めて強調しました。

記者

「集まった人たちは、イランから手を引けと声をそろえています」

こうした中、アメリカではイラン攻撃に対する抗議デモが行われ、ニューヨークのマンハッタン中心部にも多くの人が集まり、街を練り歩きました。

デモ参加者

「アメリカでこの戦争は支持されていません。トランプ大統領、今すぐイランから手をひいてください」

抗議デモはニューヨークをはじめ全米各地で行われたということです。

記者

「イランへの攻撃に抗議するデモが始まりました。イギリス市民らが『空爆を今すぐやめろ』『子どもたちを殺すな』と声をあげています」

「私たちは黙らない！空爆をやめろ！」

抗議デモはイギリス・ロンドンでも。

デモ参加者（イラン出身）

「アメリカとイスラエルは私の母国（イラン）やレバノン、シリアなどで子どもたちを殺すのをやめてほしい」

デモ参加者

「私たちはもっとデモをするべきです。首相に手紙を書き、声を届けましょう。沈黙してはいけません」

参加者らは「トランプの戦争をやめろ」と書かれたプラカードなどを掲げてアメリカ大使館まで行進しました。