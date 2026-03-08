◇練習試合 清水3―0沼津（2026年3月8日 三保グラウンド）

J1清水は8日、JFL沼津と練習試合（45分×2本）を行い、3―0で快勝した。3トップの頂点で先発したFW高橋利樹（28）が1ゴール1アシストと結果を残し、攻撃をけん引した。

前半12分、ハイプレスで相手のビルドアップを引っ掛けると、MF嶋本悠大のパスを受けて右足を振り抜き先制。同27分には前線でボールを奪い、GKを引きつけてラストパスを送り、MF松崎快の追加点をお膳立てした。高橋は前半45分間プレーし、序盤からキレのある動きで存在感を示した。

この日は練習試合ということもあり、チームはロングボールではなくビルドアップから背後を突く形を多用して試合を展開。高橋は「背後に抜けるところをチームメートに伝えていた」と振り返り、前向きのプレーで持ち味を発揮した。

前日のC大阪戦では後半途中から28分間出場したものの見せ場なし。「アピールしなきゃいけない立場」と自覚を示し、「やっぱり一番前は楽しいなと思います」とストライカーとしての素直な気持ちも明かした。センターフォワードの定位置獲得へ、高橋は結果で存在感を示し続けていく。（萱沼 魁渡）