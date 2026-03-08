怪我から復帰後も絶好調の“悪女”レスラーが再び挑発的なポートレート写真を公開。今年最大の大一番に向け、「仕上がりまくり」のビジュアルを見せつけている。

【画像】小悪魔美女、“仕上がりまくり”ビジュアルショット

WWEスーパースターのリヴ・モーガンが日本時間5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。小悪魔ビジュアルが際立った全身ショットのポートレートを公開した。

2月に開催されたプレミアムライブイベント「ロイヤル・ランブル」にて総勢30人のスーパースターによるサバイバル戦を制し、4月に開催される「レッスル・マニア」での王座挑戦権を得たリヴ。投稿には「THE Liv Morgan」という自信満々の文言と、中指を立てた手の絵文字が添えられ、お馴染みのブロンドヘアーに露出度高めの衣装で堂々とポーズをとる彼女の写真が4枚、添えられていた。

いかにも彼女らしい挑発的な投稿には約2.8万件の“いいね”が押され、世界中のWWEユニバース（WWEファンの通称）から「史上最高ぉぉぉ」「GOATだわ」「最も美しい」「必ず勝って王者に」「美しすぎる」などとコメントが届いていた。

肩の大怪我から復帰後、すぐさまストーリーの主役に躍り出た彼女。レッスル・マニアでは王者ステファニー・ヴァッケルとの女子世界王座戦に挑む。

