お笑いコンビ、ぺこぱが8日、東京・内幸町のイイノホールで行われた「プレコンシンポジウム 2026 ♯いまを進めよう」（こども家庭庁主催）に出席した。プレコンとはプレコンセプションケアの略。性別を問わずに適切な時期に性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザイン（将来設計）や将来の健康を考えて、健康管理を行う取り組み。

世界の男子の精子が減少して“精子力”が弱まっていることや、女性の生理、妊娠、出産について学んだ、シュウペイ（38）は「プレコンという言葉を知らなかったけど、学ぶことが多かった。38年間生きて来たけど、10代、20代の時に知りたかった。結婚もまだしてないけど、年齢にかかわらず学ぶことがためになると思います」。

松陰寺太勇（42）は「先に知っておけば良かった。だからこそ、この言葉を“時を戻そう”。いや、学べたからその必要はない。“いまを進めよう”。知らなかったことを、知ることができたのも大きい。“精子力”という言葉も卑猥（ひわい）ではない、大事なこと」と話した。

女優岡田香菜（24）は「初めて知るような性や健康についてのことが多かった。若くて元気だからと過信せずに、大きな視点を持っていきたいですね」。ゆうこす＆たなか夫妻は、ゆうこすが「我々は、元々プレコンをやってた気がするよね」。たなかは「名前が付くといいよね。伝えやすくなる」と話した。