Snow Man佐久間大介＆小沢仁志『しゃべくり007』に登場 佐久間の母・兄・弟も緊急参戦し大混乱
3月9日21時放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）に、Snow Man・佐久間大介と小沢仁志が登場。さらに、佐久間の母・兄・弟の3人が緊急参戦する。何も知らされていない佐久間は突然の家族の登場に「マジで！？」と大混乱。
【写真】映画『スペシャルズ』でも共演している佐久間大介＆小沢仁志
東京都江戸川区葛西出身の佐久間と、新宿区百人町出身の小沢。葛西で生まれ育った佐久間は、幼少期に家族で通ったレストランや友人たちと遊んだ葛西臨海公園での思い出を家族の証言とともに振り返る。一方、新宿の百人町で生まれた小沢は、映画『ALWAYS 三丁目の夕日』さながらの古き良き昭和の新宿を当時の映像を交えながら語る。
今ではSnow Manの“元気印”として活躍する佐久間だが、幼少期は内気で内向的な少年だったという。母親からは「目立つのも嫌いで、人の目を見て話せないんですよ」との証言が。しかし、そんな佐久間少年は、ダンス教室に通い始めてから徐々に性格がポジティブに変わっていったという。
スタジオには、そんな佐久間少年を知るダンス教室の恩師が登場。事務所入所のきっかけにもなった恩師との再会では、佐久間の優しい人柄を表すようなエピソードが語られる。
また、小沢が出演している任侠シリーズで話題の『日本統一』から大物俳優軍団も登場し、スタジオの空気が一変。小沢をよく知る俳優たちが明かす小沢のプライベートでの言動に、小沢は思わずタジタジに？
そして、Snow Man新曲「オドロウゼ！」しゃべくりSPダンスも披露される。
『しゃべくり007』は、日本テレビ系にて3月9日21時放送。
