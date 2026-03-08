『SPA!デジタル写真集　ミスSPA!2025／るか「美ボディ歯科衛生士」』より

　『SPA!デジタル写真集　ミスSPA!2025／るか「美ボディ歯科衛生士」』が発売中。このたび、誌面カットが公開された。

　昨年開催されたミスSPA!2025グランプリを獲得した美女たちの、デジタル写真集が発売された。今回紹介するのは、歯科衛生士としての顔も持つるか。コスプレイヤー＆撮影会モデルとして活動中で、趣味はコスプレ、カフェ巡りという。

　毎年恒例のグランプリ受賞者たちで、沖縄でグラビア撮影を敢行！　砂浜ビーチではしゃぎ、遊歩道でお散歩して、ホテルでまったり休息を楽しむ様子を捉えていく。本作では、フレッシュさを感じる白ビキニ姿で、砂浜へと続くコンクリートの道を楽しそうに散歩する様子から、ピンクの紐ビキニ姿で、豊満なバストを披露させながらキュートに挨拶をする姿が確認出来る。ビーチで遊んだ後は、バスルームで砂を荒い流し泡まみれに…、そのカットが表紙に採用されている。はしゃいだ後は、すやぁとおねんねする無防備な姿を見せてくれている。今年の活躍に目が離せない、ミスSPA!グランプリの勇姿をぜひチェックせよ！