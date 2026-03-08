現役歯科衛生士美女の無防備な姿！ 沖縄で捉えたデジタル写真集
『SPA!デジタル写真集 ミスSPA!2025／るか「美ボディ歯科衛生士」』が発売中。このたび、誌面カットが公開された。
【写真】もはや芸術品のメリハリボディ！ 澄田綾乃デジタル写真集より
昨年開催されたミスSPA!2025グランプリを獲得した美女たちの、デジタル写真集が発売された。今回紹介するのは、歯科衛生士としての顔も持つるか。コスプレイヤー＆撮影会モデルとして活動中で、趣味はコスプレ、カフェ巡りという。
毎年恒例のグランプリ受賞者たちで、沖縄でグラビア撮影を敢行！ 砂浜ビーチではしゃぎ、遊歩道でお散歩して、ホテルでまったり休息を楽しむ様子を捉えていく。本作では、フレッシュさを感じる白ビキニ姿で、砂浜へと続くコンクリートの道を楽しそうに散歩する様子から、ピンクの紐ビキニ姿で、豊満なバストを披露させながらキュートに挨拶をする姿が確認出来る。ビーチで遊んだ後は、バスルームで砂を荒い流し泡まみれに…、そのカットが表紙に採用されている。はしゃいだ後は、すやぁとおねんねする無防備な姿を見せてくれている。今年の活躍に目が離せない、ミスSPA!グランプリの勇姿をぜひチェックせよ！
【写真】もはや芸術品のメリハリボディ！ 澄田綾乃デジタル写真集より
昨年開催されたミスSPA!2025グランプリを獲得した美女たちの、デジタル写真集が発売された。今回紹介するのは、歯科衛生士としての顔も持つるか。コスプレイヤー＆撮影会モデルとして活動中で、趣味はコスプレ、カフェ巡りという。
毎年恒例のグランプリ受賞者たちで、沖縄でグラビア撮影を敢行！ 砂浜ビーチではしゃぎ、遊歩道でお散歩して、ホテルでまったり休息を楽しむ様子を捉えていく。本作では、フレッシュさを感じる白ビキニ姿で、砂浜へと続くコンクリートの道を楽しそうに散歩する様子から、ピンクの紐ビキニ姿で、豊満なバストを披露させながらキュートに挨拶をする姿が確認出来る。ビーチで遊んだ後は、バスルームで砂を荒い流し泡まみれに…、そのカットが表紙に採用されている。はしゃいだ後は、すやぁとおねんねする無防備な姿を見せてくれている。今年の活躍に目が離せない、ミスSPA!グランプリの勇姿をぜひチェックせよ！