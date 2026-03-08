TBS・日比麻音子アナ、髪33cmバッサリ ヘアドネーションした姿に「爽やか」「素敵」の声
TBSアナウンサーの日比麻音子が7日までにインスタグラムを更新。ロングヘアを33cmカットし、ヘアドネーションを行ったことを報告した。
【別カット】ロングヘア時代の写真も公開
日比が「目標としていたヘアドネーション。ついにヘアカットできました！33センチほどをバッサリと」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、ロングヘアをカットしてボブへと一新したソロショットや、ロングヘア時代も収められている。投稿の中で日比は「誰かの役に立てれば…そんな想いで1年半以上大切に育ててきました。どなたかの力になりたいと思えば思うほど、まずは自分を大切にしなければと気付かされます」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「素敵です！」「爽やかですよ〜」「とてもお似合いです!!」などの声が集まっている。
■日比麻音子（ひび まおこ）
1993年7月5日生まれ。埼玉県出身。大学卒業後の2016年にTBSにアナウンサーとして入社。『Nスタ』、『王様のブランチ』、『おんな酒場放浪記』、ラジオ番組『アフター6ジャンクション2』などの番組に出演中。
引用：「日比麻音子」インスタグラム（@hibi_maoko）
