“奇跡の40代”山川恵里佳、誕生日報告に祝福の声殺到
タレントの山川恵里佳が7日にInstagramを更新し、44歳の誕生日を報告。近影を公開するとファンから反響が寄せられた。
【写真】“奇跡の43歳”山川恵里佳が「スタイル抜群」 20年ぶりの“グラビア姿”も（12枚）
7日に誕生日を迎えた山川が「44歳になりました」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ブラウスとデニムパンツ姿で笑顔を見せる彼女の姿が収められている。
この投稿にファンからは多数の祝福が集まったほか「めちゃくちゃ素敵」「44歳に全く見えない」「かわいい!!」などの声が相次いでいる。
■山川恵里佳（やまかわ えりか）
1982年3月7日、岩手県盛岡市生まれの43歳。90年代より雑誌グラビア、テレビのバラエティ番組で活躍。2007年2月にお笑い芸人のモンキッキー（現：おさる）と結婚し、2010年3月に第1子となる女児を、2013年3月に第2子となる男児を出産している。
引用：「山川恵里佳」Instagram（@erika_3_official）
