◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級６位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

元ＷＢＯ世界ライトフライ級王者のＷＢＣ同級２位・岩田翔吉（３０）＝帝拳＝の挑戦を受けるＷＢＣ同級王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝が８日、成田空港着の航空機で来日。「常にＫＯを狙っていくという意味でこのリングネームにした」というノックアウトは、初防衛戦へ向け「もちろんＫＯできるチャンスがあれば、それを狙っていきたい」と名前通りのノックアウト宣言。その上で「ＫＯのチャンスがなかったとしても、ジャッジに自分が勝っていると明らかに分かってもらえるような戦い方をしたい」と勝利を誓った。

ノックアウトは、ミニマム級時代にＷＢＡ王座を１２度（暫定王座を含めると１６度）にわたり長期防衛を果たした。２４年１１月に当時のＷＢＯ王者オスカー・コラーゾ（米国）との王座統一戦で７回ＴＫＯ負けを喫して王座陥落。しかし昨年１２月、ＷＢＣ世界ライトフライ級王座決定戦でジュニア・サラテ（アルゼンチン）に判定勝ちし２階級制覇を達成した。

初来日で、これまでほぼ全試合を地元・タイで戦ってきたが「対戦する場所が海外であっても全く変わらない。完璧に準備を整えてきている。勝つことはそんなに難しいことではない」ときっぱり。岩田の印象を「すごくアグレッシブでとても強い選手」と語り、「ライトフライ級でも全く問題はない。勝利に向けて対策もしてきたし、激しい練習を重ねてきた。準備万端だ」と自信を見せた。

３、４月には、ライトフライ級の全４団体の王者が、日本で防衛戦に臨む。４月３日には後楽園ホールでＷＢＡ＆ＷＢＯ同級統一王者レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）が元ＷＢＯミニマム級王者の谷口将隆（ワタナベ）の挑戦を受ける。さらに同１３日、後楽園ホールでＩＢＦライトフライ級王者タノンサック・シムシー（タイ、グリーンツダ）が同級１位セルジオメンドーサ・コルドバ（メキシコ）と対戦する。

ノックアウトは「もちろん今回（岩田に）勝つことが前提だが、プロモーターが日本人との試合や他団体の王者との試合を組んでくれた場合には、もちろん戦いたい」と他団体王者との統一戦にも意欲を示した。

戦績はノックアウトが２９勝（１１ＫＯ）１敗、岩田は１５勝（１２ＫＯ）２敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。