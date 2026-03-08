◆プロレスリング・ノア「ＡＰＥＸ ＣＯＮＱＵＥＳＴ ２０２６ ｉｎ ＹＯＫＯＨＡＭＡ」（８日、横浜武道館）観衆１９０４

プロレスリング・ノアは８日、横浜武道館で「ＡＰＥＸ ＣＯＮＱＵＥＳＴ ２０２６ ｉｎ ＹＯＫＯＨＡＭＡ」を開催した。

メインイベントでＧＨＣヘビー級王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａが拳王と５度目の防衛戦を行った。

王者にとってかつて加入していた反体制ユニット「金剛」のリーダーだった拳王との防衛戦は待望だった。元日の日本武道館でＯＺＡＷＡを破り、次期挑戦者に指名するもマサ北宮が乱入し妨害されるなど実現しなかった。２・１１後楽園ホールで「Ｔ２０００Ｘ」杉浦貴を突破した試合後に拳王がリングインし「昔、ここ後楽園ホールで言ったよな。お前には期待している。そして俺の位置まではい上がってこい、と。Ｉｎａｍｕｒａ、よくはい上がってきたな！」と感動を表し「次は俺がＧＨＣヘビーのベルト行かせてもらうぞ！お前がチャンピオンで俺が挑戦者。このシチュエーション、俺はむちゃくちゃうれしいぞ！」と宣言し５度目の防衛戦が実現した。

３・１後楽園での６人タッグでの前哨戦で拳王は、Ｉｎａｍｕｒａへ「お前が海外に行く前、ここ後楽園ホールで言ったよな。会社が期待しているのは清宮（海斗）一本だって。お前が海外へ言っている間、清宮からＯＺＡＷＡに代わり、今ではＯＺＡＷＡから所属でもない客を呼ぶ内藤哲也一本になったぞ！」と突きつけ「オイ！Ｉｎａｍｕｒａ！歯がゆくないのか？今のこの状況、ムカつくことないのか？来週、横浜武道館でお前の闘争心をもって勘違いしてるヤツらに分からせてやろうぜ！来週、タイトルマッチ楽しみにしているからな」とメッセージを送った。王者は「ミスター拳王の言う通り！ありきたりのワードでなくミーとミスター拳王にしか見せれないファイトを絶対にやるんで、それを楽しみにウエイトしてください。すべてをぶち壊します」と決意した。

迎えた横浜決戦。内藤が欠場でも昨年３・２の同所での大会の１６０５人を上回る１９０４人の観衆を呼び込んだ戦いは、拳王がローキックで先制すると、場外戦でＩｎａｍｕｒａがチョップの連打で優位に立ち、リング上で強烈なエルボーで挑戦者を倒した。拳王も右ハイキックでダウンを奪った。

立ち上がれないＩｎａｍｕｒａを拳王は無理やり引きずり起こすとコーナーに振ったが王者は体がふらつきダウン。いきなり窮地に立たされたＩｎａｍｕｒａだったが何とか蘇生しタックルで逆襲。打撃の連打、コーナーへの圧殺攻撃からのエルボードロップを落とした。

エルボーの相打ちから挑戦者のミドルキック、王者はエルボーを食い込ませるとラリアットを浴びせた。１０分が経過。トップロープに昇った王者は、早くもＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥを浴びせ試合を決めにかかったが拳王がかわした。再びトップロープに昇った王者を拳王は右ハイキックで止めると、雪崩式ブレーンバスターを浴びせたが、Ｉｎａｍｕｒａは立ち上がりエルボーで逆襲。ここから王者のエルボーと挑戦者の蹴りが交錯。エルボーをかわした拳王が投げっぱなしドラゴンスープレックスを放ち優位に立ち１５分が経過した。

トップロープに駆け上がると必殺のＰ・Ｆ・Ｓをさく裂。カウント２で返されると、今度は拳王スペシャルで右腕を決め、顔面を絞め上げた。懸命に耐えた王者はロープに逃げたが再び拳王はＰ・Ｆ・Ｓを腹に食い込ませフォールを奪うもロープブレイク。続いてトドメの炎輪を狙ったがＩｎａｍｕｒａがセカンドロープに上がり、雪崩式無双で大逆転した。

白熱の激闘は、２０分を超え、拳王が張り手を浴びせれば、Ｉｎａｍｕｒａは掌底でダウンを奪った。王者がラリアットを敢行すると拳王はミドルキックで迎撃も止まることなくラリアットをのど元に食い込ませた。さらに挑戦者をたたき付けると、必殺のＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥで圧殺し５度目の防衛に成功した。

勝利のリング上でマイクを持ったＩｎａｍｕｒａは「ミスターーーー拳王さん、ハードすぎてワードが出て来ないや。やっぱりユーはストロングなレスラーでスーパーストロングなファイターです」と絶賛し「ユーがいたからこそミーは折れずにプロレスリング・ノアでプロレスを続けることができました。本当にありがとうございました！」と感謝した。

そしてファンに「ビッグなわがままを言わせてもらいたいと思います」と切り出し、次期挑戦者を「世界を知る。そしてＷＷＥのエクスペリエンスを持つそんな人とファイトがしたいです！フー・イズ・マイ・ネクストチャレンジャー？」と呼びかけると、ＷＷＥに参戦経験のある前王者のＫＥＮＴＡがリングインした。

ＫＥＮＴＡは「違う。違う。俺の話をしにきたんじゃない。ＷＷＥのエクスペリエンスを持って俺の友達でもあり、新しいＷｈｉｔｅ Ｒａｖｅｎ Ｓｑｗａｄのチームメートを紹介しに」と切り出すと花道に「Ｔ２０００Ｘ」ヨシタツとアルファ・ウルフが現れた。

ＫＥＮＴＡは「違う、違う…ヨシタツじゃないよ」と否定すると、ウルフとヨシタツに襲撃されマイクを奪われた。ヨシタツは「ＫＥＮＴＡ、お前は期待されまくってたのにケガで終わった人間だろ」と切り捨て「世界最大のレスリングイベント、レッスルマニア。日本人男子選手が最後に勝利したの、いつか知っているか？」と問いかけ「２０１３年３月だよ。あれから１６年、誰一人勝者として引き上げる者はいなかった。最後に勝者としてあの花道を引き揚げたのは、この俺だ」と誇り「俺の推薦だったら納得できるだろ？次、ＧＨＣヘビー級選手権、次期挑戦者はＴ２０００Ｘアルファ・ウルフだ」と勝手に決めつけた。

これに激高したＩｎａｍｕｒａは、ヨシタツを蹴散らすとウルフに背後から襲撃されるも退散させ「ゲットアウト！」を連呼し排除した。王者は「ミスターＫＥＮＴＡ、ユーのフレンド楽しみにウエイトしておきますよ」と呼びかけ「ヨシタツが来ると残念だな」とつぶやいた。リングに１人残ったＩｎａｍｕｒａは観衆に感謝し「まだまだ防衛していくんで、Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａからキープ・ウォッチングしてください」と締めた。

バックステージでＩｎａｍｕｒａはヨシタツに「残念というワードしか見つからないです」とため息をつき、混沌（こんとん）とした次期挑戦者について「アルファ・ウルフ…ワンダフルなレスラーです。ミーは彼とファイトしたいと思っていました。ミスターＫＥＮＴＡ、面倒くさい相手は先に倒しておきたいのがミーの本心ですので、先にアルファ・ウルフ、ヤツを倒してからユーのフレンドとファイトできるのを楽しみにしておきます」とウルフと６度目の防衛に挑むことを約束した。

◆３・８横浜全成績

▼ＧＨＣヘビー級選手権試合

〇王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ（２１分５９秒 ＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥ → エビ固め）挑戦者・拳王●

▼ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合

〇王者・ＡＭＡＫＵＳＡ（１２分１０秒 開国 → エビ固め）挑戦者・マーク・トゥリュー●

▼ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権試合

挑戦者組・〇ドラゴン・ベイン、アレハンドロ（１７分５２秒 ツイスターベイン → エビ固め）王者組・ダガ、小田嶋大樹●

▼シングルマッチ

〇清宮海斗（９分３５秒 ４の字式エビ固め）ガレノ●

▼８人タッグマッチ

ＯＺＡＷＡ、マサ北宮、杉浦貴、〇ヌル（９分１０秒 マウントヌル → 片エビ固め）ＫＥＮＴＡ、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡ、小柳勇斗●

▼タッグマッチ

〇丸藤正道、鶴屋浩斗（８分５３秒 ヘッドロック）アンヘル・レイエス、ＲＹＵＳＥＩ●

▼８人タッグマッチ

〇アルファ・ウルフ、カイ・フジムラ、タダスケ、政岡純（６分４３秒 パッケージパイルドライバー → 片エビ固め）Ｅｉｔａ、キーロン・レイシー、ブラックめんそーれ、稲畑勝巳●

▼６人タッグマッチ

小峠篤司、〇モハメド ヨネ、大原はじめ（７分３１秒 キン肉バスター → 片エビ固め）征矢学、谷口周平、郄橋碧●