普通ボブ → 楽しゃれボブへ！【40・50代】白髪ヘアがこなれる♡「ハイライトボブ」

白髪が気になり始めたら、ヘアスタイルをアップデートしてみて。今回は、白髪が目立たずおしゃれ見えする「ハイライトボブ」をピックアップ。普通のボブでは物足りなさを感じている大人女性にも、おすすめのヘアスタイルです。忙しい朝もスタイリングしやすく、ラクにおしゃれが叶いそうなところも嬉しいポイント。40・50代にぴったりなハイライトボブを早速チェックしていきましょう。

ハイライトの陰影でこなれ感アップ

ラフに毛先を外ハネにさせた、パツっとボブがベースのハイライトボブ。ハイライトの陰影によって奥行き感が演出され、こなれ感がアップしています。「最近急に増えてきた気がする白髪」とコメントしている@acco.mamaさんですが、「このハイライトのおかげでちょっとくらい根元伸びても気にならない」のだそう。おしゃれなヘアスタイルが長続きしそうです。

美しい毛流れが引き立つふんわりボブ

ヘアスタイリストの@iimuro_yukiiさんが、「大人のふんわりボブ」と紹介しているヘアスタイル。レイヤーによって髪に動きがプラスされ、ハイライトが美しい毛流れを引き立てています。細いハイライトが白髪を自然にぼかし、ふんわりと軽やかな印象に。

ナチュラルな仕上がりの丸みボブ

こちらは、ナチュラルな仕上がりのハイライトボブ。丸みのあるシルエットが女性らしい印象です。ヘアスタイリストの@sakosakosakosakoさんは、「透明感と柔らかさを引き出す配色で白髪とハイライトを自然に馴染ませています」とコメント。白髪があるからこそ、楽しめるカラーリングと言えそうです。

メンテナンス頻度は低めでもOK

細かなハイライトによって立体感が演出されたハイライトボブ。ヘアスタイリストの@dimo_and_kazumaさんによると、「一度ベースを作れば【4～6ヶ月】ブリーチは必要ありません！」とのこと。その程度の頻度であれば髪や頭皮へのダメージも、あまり気にならないという人も多いのでは。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@acco.mama様、@iimuro_yukii様、@sakosakosakosako様、@dimo_and_kazuma様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri