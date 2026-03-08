◆バスケットボールＢ１リーグ第２４節 レバンガ北海道９２―７２横浜ＢＣ（８日・横浜アリーナ）

Ｂ１東地区のレバンガ北海道は横浜ＢＣに９２―７２で快勝した。日本代表のＳＧ富永啓生（２５）らポイントゲッターに厳しいマークが集まる中で、島谷怜（２５）が両チーム最多の１６得点を決めるなどＰＧ陣が大健闘。横浜ＢＣとのアウェー２連戦を連勝で終え、トーステン・ロイブルヘッドコーチ（ＨＣ、５３）は「選手たちを誇りに思う」と讃えた。

釧路市出身の道産子ＰＧ島谷が、横浜アリーナでレバンガを連勝に導いた。序盤からオフェンスの組み立てはもちろん、放てる時には自ら果敢にシュート。３点シュート３本決めての１６得点で、富永とセンター・ジャリル・オカフォー（３０）の１４得点を上回った。「負けられない試合だった。アグレッシブに行くことが重要」と胸を張った。

先発の島谷だけでなく、ベンチスタートの市場脩斗（２３）が１０得点、菊地広人（２４）が７得点と、３人のＰＧで３３得点を稼いだ。島谷は「３人が点を取ると展開が楽になるように感じる」。前日の試合は１００―９８と苦戦したが、オフェンス力で圧倒してみせた。

ロイブルＨＣは「何も富永一人で２５点を取る必要はない」とガード陣の奮闘を絶賛。「カギとなる選手を休ませて、第４クオーターを迎えるという理想の展開をベンチメンバーがつくってくれたのは今シーズンで初めてだ」とチームの底上げに手応えをつかんだ。

２日間合計で２万４８６４人が集まった横浜アリーナは５月のチャンピオンシップファイナルの会場だ。島谷は「プレーオフでここに戻って来られれば素晴らしい舞台になると思う」と目を光らせた。（甲斐 毅彦）