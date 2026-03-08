いきものがかり、3/11から5夜連続でリスニングパーティー開催
いきものがかりが、新解釈コラボレーションアルバム『いきものがかり meets 2』の発売日当日である3月11日(水)からデビュー日の3月15日(日)にかけて、5夜連続でリスニングパーティーを実施することが決定した。
『いきものがかり meets 2』発売日の3月11日(水)はAWAラウンジにて「いきものがかり meets 2 発売記念リスニングパーティー」、3月12日(木)はStationheadにて「いきものがかり meets 2 & オリジナル曲特集」、3月13日(金)はいきものがかりオフィシャルYouTubeにて「いきものがかり meets 2＆いきものがかりスペシャルセレクション」、超いきものがかりフェス当日となる3月14日(土)、15日(日)はリスパにて「超いきものがかりフェス アフターパーティー」が実施される。5夜連続のラインナップを楽しみながらいきものがかりデビュー20周年を祝ってほしい。
■いきものがかり 5夜連続リスニングパーティー一覧
〇3月11日(水) AWAラウンジ「いきものがかり meets 2 発売記念リスニングパーティー」：
https://mf.awa.fm/open_ikimonogakari_0311_pr
〇3月12日(木) Stationhead「いきものがかり meets 2発売記念リスニングパーティー」：
「Stationhead」アプリからいきものがかりスタッフアカウント（@ikimonostaff）をフォロー
〇3月13日(金) YouTube「いきものがかり meets 2＆いきものがかりスペシャルセレクション」：
https://youtu.be/XXDqb8CAzPw
※現在、非公開。後日ページ解禁となります。
〇3月14日(土) リスパ「超いきものがかりフェス DAY1 アフターパーティー」：
「リスパ」アプリ内のいきものがかりチャンネル（@IKIMONOofficial）から参加
〇3月15日(日) リスパ「超いきものがかりフェス DAY2 アフターパーティー」：
「リスパ」アプリ内のいきものがかりチャンネル（@IKIMONOofficial）から参加
リスニングパーティー 概要
【AWAラウンジ】
開催日時：2026年3月11日(水) 21:00〜22:00
参加URL： https://mf.awa.fm/open_ikimonogakari_0311_pr
【Stationhead】
開催日時：2026年3月12日(木) 21:00〜
参加方法：
「Stationhead」アプリからいきものがかりスタッフアカウントをフォロー
▶︎いきものがかりスタッフアカウント：@ikimonostaff
▼アプリのダウンロードはこちらから
App Store
https://apps.apple.com/jp/app/stationhead/id1076117681
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stationhead.app&hl=ja&gl=JP
※ご利用にはApple Music有料会員またはSpotify Premiumへの登録が必要です
【YouTube リスニングパーティー】
開催日時：2026年3月13日(金) 21:00〜23:00
参加URL：https://youtu.be/XXDqb8CAzPw
※現在非公開、後日ページ解禁となります。
【リスパ】
開催日時：2026年3月14日(土) 21:00〜 ／ 2026年3月15日(日) 21:00〜
参加方法：
「リスパ」アプリ内のいきものがかりチャンネルから参加
▶︎いきものがかりチャンネル：@IKIMONOofficial
▼アプリダウンロードはこちらから
iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6741622105
Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xyzsmin
※リスパは無料でご利用いただけるアプリです
※ご利用にはApple MusicまたはSpotify Premiumとの連携が必要です
◾️『いきものがかり meets 2』
2026年3月11日（水）発売
特設サイト https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/Ikimonogakari/meets2/
配信はこちらから：
Download ＆ Streaming https://lnk.to/6mtTz9
Pre-Add／Pre-Save： https://paps-j.grooveforce-jp.com/lp?id=2026020607140827fVq8xBAsR0&openExternalBrowser=1
Pre-Order https://lnk.to/6mtTz9/itunes
ダウンロードキャンペーン https://www.sonymusic.co.jp/artist/Ikimonogakari/info/581485
・初回仕様限定盤 CDのみ
品番：ESCL-6219
価格：￥ 3,630/ ￥3,300
仕様：【初仕様限定盤】スリーブケース、いきものカード079封入
ご購入はこちら：https://erj.lnk.to/CkME8e
＜収録内容＞
01: JUJU 「SAKURA」
02: モノンクル 「コイスルオトメ」
03: にしな 「うるわしきひと」
04: 友成空 「花は桜 君は美し」
05: 礼賛 「ブルーバード」
06: NAYEON（TWICE）「気まぐれロマンティック」
07: 紫 今 「YELL」
08: スキマスイッチ 「じょいふる」
09: なきごと 「キミがいる」
10: 原口沙輔 「風が吹いている」
11: ねぐせ。「ラブソングはとまらないよ」
12: 玉置浩二×いきものがかり「帰りたくなったよ」 from NHK BS「玉置浩二ショー」
13: いきものがかり 「超ありがとう」
＜CD購入者特典＞
■応援店 ・・・ オリジナルステッカー（Type.A）
対象店舗：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/Ikimonogakari/shoplist/260311/
■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
■楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー
■セブンネットショッピング ・・・ オリジナルアクリルカラビナ型
■HMV全店（HMV&BOOKS online含む／一部店舗を除く） ・・・ オリジナル44mm丸型缶バッジ
■TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ オリジナルステッカー（Type.B）
■Sony Music Shop ・・・ オリジナルポストカード
※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
◾️＜超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜＞
開催日：2026年3月14日（土）、15日（日）
会場：千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
開場/開演：開場12:00/開演 13:00
出演者：いきものがかり (両日)、アイナ・ジ・エンド、上白石萌音、スキマスイッチ、TOMOO、秦 基博、槇原敬之、wacci、JUJU、ゆず
公式サイト：https://ikimonogakari20thfes.jp/
◾️＜いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!!〜47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!〜＞
2026年
04月18日（土） ［神奈川］ 厚木市文化会館
04月26日（日） ［千 葉］ 市川市文化会館 大ホール
04月29日（水・祝）［群 馬］ 高崎芸術劇場 大劇場
05月23日（土） ［岡 山］ 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場
05月24日（日） ［鳥 取］ 米子コンベンションセンター
07月18日（土） ［福 岡］ 福岡サンパレス ホテル&ホール
07月19日（日） ［熊 本］ 熊本城ホール メインホール
08月01日（土） ［長 崎］ ベネックス長崎ブリックホール
08月02日（日） ［大 分］ iichikoグランシアタ
08月09日（日） ［山 形］ やまぎん県民ホール
08月29日（土） ［滋 賀］ 大津市民会館 大ホール
10月03日（土） ［島 根］ 島根県芸術文化センターグラントワ
10月04日（日） ［広 島］ 広島文化学園HBGホール
10月10日（土） ［香 川］ レクザムホール・大ホール
10月11日（日） ［愛 媛］ 松山市民会館・大ホール
10月17日（土） ［青 森］ リンクステーションホール青森
11月03日（火・祝）［北海道］ 札幌文化芸術劇場hitaru
…他順次発表
▼チケット受付中
https://ikimonogakari.com/tour2026-2027/
