リスニングパーティー 概要

【AWAラウンジ】

開催日時：2026年3月11日(水) 21:00〜22:00

参加URL： https://mf.awa.fm/open_ikimonogakari_0311_pr

【Stationhead】

開催日時：2026年3月12日(木) 21:00〜

参加方法：

「Stationhead」アプリからいきものがかりスタッフアカウントをフォロー

▶︎いきものがかりスタッフアカウント：@ikimonostaff

▼アプリのダウンロードはこちらから

App Store

https://apps.apple.com/jp/app/stationhead/id1076117681

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stationhead.app&hl=ja&gl=JP

※ご利用にはApple Music有料会員またはSpotify Premiumへの登録が必要です

【YouTube リスニングパーティー】

開催日時：2026年3月13日(金) 21:00〜23:00

参加URL：https://youtu.be/XXDqb8CAzPw

※現在非公開、後日ページ解禁となります。

【リスパ】

開催日時：2026年3月14日(土) 21:00〜 ／ 2026年3月15日(日) 21:00〜

参加方法：

「リスパ」アプリ内のいきものがかりチャンネルから参加

▶︎いきものがかりチャンネル：@IKIMONOofficial

▼アプリダウンロードはこちらから

iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6741622105

Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xyzsmin

※リスパは無料でご利用いただけるアプリです

※ご利用にはApple MusicまたはSpotify Premiumとの連携が必要です