◆オープン戦 オリックス０―１ソフトバンク（８日・京セラドーム）

ソフトバンク・小久保裕紀監督は８日、３試合で計１失点と打線が低調だった関西遠征を終え、若手野手の１軍サバイバルについて「決め手がない」とアピール不足を指摘した。

チームは近藤、周東、牧原、ダウンズの野手４人がＷＢＣで抜けており、若手にとっては今がアピールの大チャンス。１４日は２軍開幕戦を控えており、巨人３連戦（１０〜１２日、宇部、みずほペイペイ）が一つのヤマ場となる。「３試合だけじゃないですけどね。ＷＢＣのメンバーが帰ってきたときは大きく入れ替わりがありますけど。正直、ボーダーラインの選手たちは全く決め手がないというのが現状ですね。決め手がない。みんな似たり寄ったり」と語った。

この日は「６番・右翼」で先発出場の井上朋也が４打数１安打で、「７番・中堅」の笹川吉康が３打数無安打、「８番・一塁」の秋広優人も３打数無安打だった。６回無死一塁の代打で中超え二塁打を放った正木智也が一番目立った。小久保監督も「インサイド甘めだったと思いますけど、あのボールをはじき返せるのは彼の長所」と評価した。