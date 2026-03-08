百年構想リーグは第5節を終えた

明治安田J1百年構想リーグの第5節が各地で開催された。

全10試合のうち8試合が行われた結果を受け、EASTでは鹿島アントラーズが首位、WESTではガンバ大阪が首位に立った。

EASTでは、鹿島アントラーズが東京ヴェルディに2-0で勝利し、勝ち点13で首位となった。 浦和レッズは水戸ホーリーホックに2-0で勝利し、勝ち点10で2位に位置している。 FC東京は横浜F・マリノスに3-0で勝利した結果、浦和と勝ち点10で並び3位となった。

WESTでは、G阪がV・ファーレン長崎に3-2で勝利し、勝ち点11で首位に。 名古屋グランパスはアビスパ福岡に5-1で大勝し、勝ち点9で2位につけた。 京都サンガF.C.はファジアーノ岡山に0-1で敗れたが、名古屋と勝ち点9で並び3位に位置している。

下位では、EAST最下位は勝ち点3の横浜F・マリノス、WEST最下位は勝ち点2のアビスパ福岡となっている。福岡が今季のJ1リーグで、唯一90分間での未勝利となっている。

今節ではAFCチャンピオンズリーグの日程もあり、FC町田ゼルビア対川崎フロンターレ、ヴィッセル神戸対サンフレッチェ広島の2試合が先の日程で行われることに。4クラブが未消化の暫定順位だが、鹿島とG大阪がリーグを引っ張っている。（FOOTBALL ZONE編集部）