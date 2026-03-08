◇「U−NEXT BOXING 5」ボクシングWBC世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦 ノックアウトCPフレッシュマート《12回戦》岩田翔吉（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

WBC世界ライトフライ級級2位の岩田翔吉（30＝帝拳、15勝12KO2敗）の挑戦を受ける、WBC同級王者ノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ、29勝11KO1敗）が8日、成田空港着便で来日した。

初来日を果たしたノックアウトは「準備は万端。相手の研究もしてきたし、勝つための対策を取って激しい練習を重ねてきた。まずは日本の気候に慣れることが第一。それから試合に向けてトレーニングを開始する」と緑のベルトを肩にかけ、落ち着いた表情で話した。

元WBAミニマム級王者のノックアウトは同級を16度防衛した名王者。昨年12月にWBC世界ライトフライ級王座決定戦で判定勝ちし、2階級制覇を達成した。同級での初防衛戦となるが「今の体重はこの階級にふさわしい体重。全く問題ない」と強調。タイ国外で行う世界戦は2度目だが「対戦する場所が海外であっても準備することは全く変わらない。今回も完璧に準備を整えてきているし、勝つことはそんなに難しいことではない」と言い放った。

元ムエタイのルンピニー王者で本名はサマヌーン・ニヨムトロング。ボクシングに転向した頃から「常にKO狙いでいく」という意味で「ノックアウト・CPフレッシュマート」のリングネームに変更した。世界王座返り咲きを狙う、対戦相手の岩田については「とても強い選手で、アグレッシブ」と敬意を表しながら「もちろんKOできるチャンスがあれば狙っていく。なかったとしてもジャッジに自分が勝っていることを明らかに分かる戦い方をする」と堂々のKO宣言も飛び出すなど、貫禄を漂わせた。

来月3日には元WBO世界ミニマム級王者でWBA世界ライトフライ級7位の谷口将隆（32＝ワタナベ）がWBA＆WBO統一世界同級王者レネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ）に挑戦。同13日にはIBF同級王者タノンサック・シムシー（25＝タイ）が初防衛戦が控えるなど、一気にベルトが動く可能性もある。「もちろん防衛することが前提だが、プロモーターが日本人や他団体王者との試合を組んでくれたら戦いたい」と他団体王者との統一戦も視野に入れていた。