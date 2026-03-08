タレントの山田邦子（65）が8日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。かつての最高月収をぶっちゃける場面があった。

山田はテレビに出始めたのは20歳ぐらいと振られ、「短大の頃からもうテレビ出ちゃってて」と振り返った。短大卒業後は建設会社に就職予定だったが「スカウトされちゃったの途中で」と卒業と同時に本格デビューを果たしたという。

もともと「お笑いは好きだった。いわゆる学校の人気もんよ」と山田。「事務所は出だし入っていなかったの。フリーだったの」としたものの、6カ月後には「『オレたちひょうきん族』が始まるけれども、“君は学生の時テレビにいっぱい出てた子だよね”っていうことで“『ひょうきん族』出ない？”って言われちゃって。“いくらですか？”って言って」と質問したと打ち明けた。

「フリーだからさ。値段聞くからさ」と平然と語り、当時は「OLの手取りって12万ぐらいだったの」と回顧。「学生の時からそのくらい稼いでたんで、なんだ、安いなあ〜と思っていて」と語り、「そしたら『ひょうきん族』がいいお金を言ってくれたので。それで『ひょうきん族』の頃に事務所入ろうってなって。『ひょうきん族』のリーダーは（ビート）たけしさんだったから、（当時）たけしさんのいる事務所に入った」と太田プロに入ったと目を細めた。

ギャラは「『ひょうきん族』の途中くらいから歩合っていうのになって。歩合って最初聞いた時、ああクビなんだと思って」と歩合制について分かっていなかったというが、たけしからは「来月になったら分かる」と言われたという。すると「来月になったらね、お給料が6倍だったの」と声を弾ませた。

「Kis-My-Ft2」の二階堂高嗣は「バカなふりして聞きますけど、最高月収いくらですか」と直球質問。山田は「バブルっていう時代があったのよ。ヘリコプターに乗って移動したりね。終わればいつもドンチャン騒ぎの打ち上げが必ずあるのね」と前置きした上で「その頃はまあひと月1億円ぐらい、月収がね」とぶっちゃけた。

これに二階堂とMCの「ハナコ」岡部大は「ひと月で」と絶句し固まった。山田は「ちょっとあたしだけじゃない、まばたきしてくれる？みんなそのぐらいもらってたのよ」と言い切った。岡部が「すげえ」と続けても、山田は「凄くないよ。今トップの人たちはそのぐらい稼いでるよ」と語った。

当時の太田プロは現金での手渡しだったとも明かし、二階堂は「現金手渡しはヤバいよ」と仰天。山田は「毎月現ナマでもらっているから、どのくらいって形で分かるよ。デパートの紙袋みたいなのに入っている。でもピン札だと1億ってこのくらいだよ」と両手を使って説明し、「危ないよねえ」と苦笑した。

「そのまま銀行に行けるわけじゃないから、事務所に行けないときなんて、楽屋に届いちゃったりするから。嫌な話だよね、のどかっていうかね」とあきれたように話した。