【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は７日、プエルトリコと米国で１次ラウンドが行われ、Ａ組のプエルトリコ、Ｂ組で優勝候補の米国、Ｄ組のベネズエラが２連勝とした。

オランダ ４―３ ニカラグア

オランダが逆転サヨナラ勝ち。２点を追う九回にアルビースが３ランを放った。ニカラグアは攻守で粘ったがＷＢＣ初勝利ならず。

大会初勝利目前のニカラグアへの大歓声に包まれていた球場の雰囲気が、一変した。２０１３、１７年に４強入りしているオランダが窮地から劇的勝利を飾った。

９回２死からひっくり返す

八回に２点を勝ち越され、九回も簡単に二死を奪われた。だが、ここから大リーガーたちが本領を発揮する。２番ラファエラ（レッドソックス）が中前打で出塁すると、ボガーツ（パドレス）の打球は三塁ベースに当たって跳ね上がり、幸運な二塁打に。二、三塁となり、アルビース（ブレーブス）が初球の直球を鋭く振り抜くと、「バットの完璧な位置に当たった」という一打は右中間への逆転サヨナラ３ランとなった。

これが大会史上初のサヨナラ本塁打だった。「素晴らしい試合。選手たちは集中力を切らさなかった」。ジョーンズ監督は、アウェーの雰囲気と劣勢を土壇場ではね返した底力に胸を張った。（平沢祐）