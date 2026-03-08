久々に「おっ！」と思えたEV

筆者（有野 篤：乗りものポンチ絵描き）は、クルマやバイク、軍用車など乗りものが大好きな絵描き、世間で言われるところの「イラストレーター」です。その一方、昨今のEVについては「雰囲気が優等生っぽくて面白くない」「価格も高い」というイメージが強く、正直あまり食指が動かないな、とも思っていました。

【イラストを見る】「スーパーワン」と初代「シティ」の愉快な仲間たち

そんななか、久しぶりに「おっ、楽しみ！」と感じるクルマに出会いました。それが昨年2025年の「ジャパンモビリティショー」にホンダが参考出品した新しい小型BEV（バッテリー式電気自動車）の「スーパーワン」です。

ベースとなったのは、2025年秋に発売となったばかりの軽BEV「N-ONE e：」。全く新しいモデルのEVですが、筆者と同世代のオジサンたちが思い出したのは当然、初代ホンダ「シティ」（1981〜1985年）に設定されていたスポーツモデル「シティ・ターボII」のことでしょう。

初代シティは、「居住空間は最大限に、機械構造が占有するスペースは最小限に」というホンダの設計思想「M･M（マンマキシマム・メカミニマム）」を強く体現した小型車です。短い全長のなかでも広い室内を確保するため、全高を思い切って高く取った背高ノッポな1台で、“トールボーイ”とも呼ばれました。

この初代シティを、インタークーラー付きターボエンジンや大型エアロパーツなどで武装したホットモデルがターボIIでした。特に外装は個性的で、張り出した形状のフェンダーやボンネットバルジは、愛称だった“ブルドッグ”さながらのキュートな雰囲気を演出していました。筆者も当時「イカすっ！」と強く感じましたね。

このシティ・ターボIIを思わせる大型エアロパーツやフェンダーが装備されているのが、スーパーワン最大のチャームポイントでしょう。もともとのN-ONE e：譲りの丸いヘッドライトも相まって、元祖“ブルドック”に負けない、地面に踏ん張ったような可愛らしさが感じられます。懐かしくて、なんともかっこいいじゃありませんか！

メカや細部も「まんまブルドック」だ！

また、スーパーワンにはシティ・ターボIIの系譜を感じるもうひとつの要素があります。それが、モーター出力のアップや仮想の有段シフト制御などが楽しめる「BOOSTモード」を搭載していることです。



もともと背高ノッポだった初代シティの屋根をさらに高くした「マンハッタンルーフ」（乗りものニュース編集部撮影）



実はシティ・ターボIIにも「スクランブルブースト」という特別な走行モードが搭載されていました。これは一定条件下で、ターボの過給圧を10秒間10%アップさせる機能。こうした遊びゴコロ溢れるギミックが、EVのスーパーワンにも継承されているのがオジサン世代には刺さります。

そのほか、ターボIIの物と似た青いストライプ入りのシートなど、スーパーワンにはシティ・ターボIIの面影を感じさせる“ダメ押し”ポイントが盛りだくさん。N-ONE e：も徹底的にシンプルな雰囲気がグッドでしたが、まさか1980年代に流行した「ボーイズレーサー」のリバイバル版に化けるとは思いませんでした。

超激安で買った「初代シティ」との思い出

このようにスーパーワンの“初代シティ的要素”に心惹かれまくった筆者には、初代シティに乗っていた時期があります。

といっても、買ったのは新車ではなく中古車です。初代シティはターボIIの前身の「シティ・ターボ」や、よりノッポな「マンハッタンルーフ」、オープン版の「シティ・カブリオレ」など多くの派生モデルがありましたが、筆者のシティは基本形の素グレードの赤色。価格は15万円と激安でしたが、サンルーフ付きで開放的でしたね。

この初代シティに乗っていた2000年ごろはインターネットも黎明期で、しばしばシティの個人ファンサイトで出会った同車のオーナーたちと、いわゆる「オフ会」的なミーティングも楽しんでいました。

ミーティング参加車の比率は、ターボIIとカブリオレが4割ずつで大半。残りの2割には素のグレードのほか、平べったいフォルムの2代目シティなども混ざっていましたね。もっとも少ないのは短期間しか作られなかったシティ・ターボでした。

初代シティは後に手放してしまったものの、運転しているとスポーツカーとは違う、“狙ってない”素朴な楽しさを感じていました。筆者は最近、親戚から3万円で譲り受けた1995年式ホンダ「アクティ」に乗っているのですが、何も付いてないシンプルな軽トラックゆえに、シティに似た素朴さをアクティに感じることがあります。

一方、はじめから“楽しいクルマ”を目指して、ファン泣かせなギミックを満載してきたスーパーワンも大いに気になります。「EVでこんな面白いコトやってみたいんだけど、どう？」とメーカー側が提案してきたのが、オジサンとしては嬉しいですね！