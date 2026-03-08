ぬいぐるみのような1歳の犬→悪さをする時だけは…全力すぎる『イタズラの仕方』に反響 普段のかわいらしい姿からは想像できない光景に爆笑
ふわふわでもこもこ、普段はぬいぐるみのように愛くるしいお姿のダップーさん。しかし、イタズラをする時だけは全力で…思った以上にギャップがある姿が話題になっているのです。
思わずクスッと笑ってしまう、可愛らしいその光景は記事執筆時点で2.8万回を超えて表示されています。
【写真：ぬいぐるみのような1歳の犬→悪さをする時だけは…全力すぎる『イタズラの仕方』】
『全力すぎるｗｗ』普段はぬいぐるみのように可愛い1歳の犬
Xアカウント『@7peach3_』に投稿されたのは、ダップー「はくとう」ちゃんのお姿。
普段はふわふわでもこもこ、ぬいぐるみのような美貌の持ち主であるはくとうちゃん。しかし、悪さをする時だけはいつも以上に『全力』を出すそうで…。
悪さをする時だけは…まさかのギャップに反響
どうやらはくとうちゃんの狙いは、ハンガーにかけられた飼い主さんのお洋服。
袖の部分をお口で捕まえた後は…見ている方が心配になってしまうような姿勢になるまで、全力で引っ張り続けていたというはくとうちゃん。
特にこのお洋服に対して何か恨みがあるのか…と心配になるほど、全力で振り回しにかかるのだとか。
普段のお姿からは想像もつかないギャップのあるお姿は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。
甘えん坊であざといダップーの女の子♡
はくとうちゃんは、甘えん坊でマイペースな女の子。『伏せ』をして見せれば、この世のすべてが叶うと思っているのでは…？と、飼い主さんは疑っているのだとか。
もこもこでふわふわ、ぬいぐるみのようなお姿でありながら遊び好きで意外にタフな一面も。お気に入りのボールは眠たくても離さない…！なんて小さな子どものようなこだわりを見せることもあるのだといいます。
飼い主さんに溺愛されながら、マイペースにのびのびと幸せに暮らすはくとうちゃんのお姿はダップーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。
写真・動画提供：Xアカウント「@7peach3_」さま
執筆：ayano
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。