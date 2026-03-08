「なんか、泣きそう」宇多田ヒカル、『ちびまる子ちゃん』新ED主題歌を担当！ 「元気出た」「最高の癒し」

「なんか、泣きそう」宇多田ヒカル、『ちびまる子ちゃん』新ED主題歌を担当！ 「元気出た」「最高の癒し」