「なんか、泣きそう」宇多田ヒカル、『ちびまる子ちゃん』新ED主題歌を担当！ 「元気出た」「最高の癒し」
歌手の宇多田ヒカルさんは3月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。テレビアニメ『ちびまる子ちゃん』（フジテレビ系）の新エンディング主題歌を担当することを発表しました。
【写真】まる子×宇多田ヒカルのツーショット！
宇多田さんは「まるちゃんと同じ9才の時に『ちびまる子ちゃん』と出会って大好きになってから、さくらももこさんの漫画作品だけでなくエッセイ集も読み漁ってたくさんの影響を受けて育ちました」と、『ちびまる子ちゃん』の作者・さくらももこさんの作品のファンであることを明かし、オープニング曲『おどるポンポコリン』に対するプレッシャーを感じながらも「世界の子どもたち、そして大きくなった子どもである私たち大人みんなに、自分を大切に、愛する人を大切に、いつか思い出になってしまう今を大切に、優しく逞しく生きてほしいという願いがこもった『パッパパラダイス』という歌ができました」とエンディング曲を作り上げた想いをつづりました。
この投稿にコメントでは「なんか、泣きそう」「楽しみすぎる〜！！」「何か元気出たわ〜」「春にふさわしい、最高の癒やしソング」「また一つ思い出が増えそうです」「なんかいろいろと心に染みるなー」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
まる子×宇多田ヒカルのツーショット！宇多田さんは「『ちびまる子ちゃん』の新しいエンディング主題歌を作らせていただきました！」とつづり、3枚の写真を投稿。『ちびまる子ちゃん』の主人公・まる子とのツーショットを披露しています。
新エンディング曲は3月29日から！今回、約6年半ぶりに新エンディング主題歌が変更されるというニュースは、「ちびまる子ちゃん」公式Xアカウントでも「重大発表」として発表されています。宇多田ヒカルさんが手掛けた新曲『パッパパラダイス』は3月29日の『桜咲く みんなに幸あれ！ 春の1時間スペシャル』（フジテレビ系）から放送されるとのこと。気になる人はぜひチェックしてみてください！
