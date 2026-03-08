防災士の資格を持つ著者が綴る東日本大震災の経験。地震対策と被災後に役立つ知識が詰まった実録コミックエッセイ【書評】

防災士の資格を持つ著者が綴る東日本大震災の経験。地震対策と被災後に役立つ知識が詰まった実録コミックエッセイ【書評】