日本漁業の活路は何か。鹿児島大学教授の佐野雅昭さんは「産地は今や日本中に拡大し、加熱用まで合わせると年間2万トンを超えるまでに成長している水産物がある。魚類養殖業と日本の沿岸漁業が全体として沈滞するなか、この魚種の養殖は各地で希望の灯となりつつある」という――。

■「養殖サーモン」はなぜ世界で成功したのか

本稿では、サーモンについて考えます。サーモンは養殖魚として世界で最も成功している魚種で、養殖の将来を考える上で格好の材料です。

日本でもサーモンは大人気で若者世代の人気は絶大、今やマグロやイカを抜いて日本人が最も多く消費する魚種になりました。

しかし、いつから日本人はこんなにサーモン好きになったのか、回転寿司で人気のサーモンとは何かを分かって食べているのか、いささか疑問があります。

「サーモン」は「鮭」の意の英語ですが、現代の食生活で用いられる「サーモン」は少し違う意味で、「生食での消費を前提に養殖生産されたサケ科の魚」全てを指しています。誤解されがちですが、この呼称は食べ方と結びついた商業上のカテゴリーを示す用語で、分類上の特定魚種を指すものではありません。

例えば同じギンザケでも焼き魚用に塩蔵されて切り身で売られるものは「さけ」、刺身用で売られる場合は「サーモン」と呼ぶことがあります。

サケ科であるニジマスも焼き魚用の小型のものはそのまま「ニジマス」、生食を前提として養殖された大型のものは「トラウトサーモン」「サーモントラウト」などと呼ばれ、「サーモン」と呼ぶことに何の違和感もありません。

ネットなどでは「ニジマスだからサーモンではない」、「マスはサケよりも価値がない」といった意見を見かけますが、それも誤りです。

塩鮭としてよく食べられるベニザケは淡水域で育ったものはヒメマスと呼ばれます。サケ、マスという呼び方は魚種分類上の用語ではなく、海にいる大きなものはサケ、川や湖にいる小型のものをマスと呼んでいるだけなのです。

「サケ」より美味しくて価格も高い「マス」もたくさん存在しますから、消費者が呼び方にこだわる必要はありません。

「サーモン」と呼ばれる生食用アイテムは、半世紀前には世界のどこにも存在していませんでした。この「サーモン」の養殖が現在では世界各地で大きく発展しています。

日本でも近年「ご当地サーモン」として注目され、ご存じの方も多いはずです。

■日本のサーモン養殖はこうして始まった

ここで、日本におけるサーモン養殖の歴史を振り返ってみます。かつて日本人はシロサケやベニザケの塩蔵品、つまり「塩鮭」を好んで食べていました。

この食習慣は明治時代に北海道を中心にシロサケの人工孵化放流事業が始まって以来、特に関東以北の地域で一般化しました。遠洋漁業が発達した戦後は北洋でのベニザケ漁業が大きく発展、西日本でもベニザケが塩鮭の主力商材となりました。

しかし1977年以降は200海里制度が国際ルールになり、北洋漁業は衰退、消滅します。その後は国産シロサケとアラスカから輸入されるベニザケが市場の中心となりました。

国連海洋法条約によって沖合での漁獲が制限されたため、いずれも沿岸域において脂の抜けた状態でしか漁獲できなくなり、脂の乗った「ホンチャン」ものは今では手に入りません。

筆者が子供の頃はホンチャンのベニザケやトキシラズ（沖取りのシロサケ）を食べる機会が多く、あのうっとりするような脂の乗った食味は今でも忘れられません。

■ギンザケ養殖の開発から商業化への道のり

さて、1960年代に当時の日魯漁業（現マルハニチロ）は縮小する北洋漁業を代替する選択肢の一つとして、サケマス養殖業への進出を計画しました。

さまざまな魚種を対象に試験を繰り返した結果、最も飼育成績が良かったギンザケに絞り込んだ養殖技術の開発が進められ、1970年代後半に宮城県でギンザケ養殖を本格的に開始。

当時の養殖ギンザケは魚体が小さく刺身用として売るのは難しかったため、専ら加熱用切り身として販売されていました。刺身で供されることがなかったため、これをサーモンと呼ぶ人もいませんでした。

その後1990年代に入るとノルウェー産養殖サーモン（アトランティックサーモンなど）やチリ産養殖ギンザケの輸入が増え、市場での競争が激化し、前者の生食用の供給が増大。

この時代にようやく「サーモン」が日本の市場で市民権を持つようになります。三陸の養殖ギンザケは安価なチリ産養殖ギンザケとの価格競争に引きずられ価格が徐々に低下、採算性を失ってしまいました。

この状況が続き、好転する見込みが少ないことから、1993年に日魯漁業（当時ニチロ）は約2年にわたるギンザケ養殖業から撤退しますが、その後も小規模経営体が宮城県漁連を中心に粘り強く生産を維持。

やや遅れて参入した日本水産（現ニッスイ）も女川を拠点としてギンザケ養殖への関与を継続しました。こうして三陸のギンザケ養殖は年間約1万トン程度の生産量で安定的に推移するようになります。

トラウトサーモン（海産養殖ニジマス）の養殖も一部で始まりました。

■「悲惨な震災」が日本のサーモン養殖の転機に

そこに起こったのが2011年の東日本大震災です。三陸のサケマス養殖は一時的に壊滅状態となりました。それが全く違う場所で大きな問題を引き起こしました。

海面養殖業者に種苗を供給してきた、北海道や東北の山間部に位置する内水面の養殖業者です。彼らの養殖場には震災の影響はほとんどありませんでした。

ギンザケ養殖やトラウトサーモン養殖の種苗はこのような内水面養殖業者により育成され、その後、海面養殖業者に販売された後、海面で大きく育成されるのですが、震災は山と海と2段階の育成システムの後半部だけを破壊し、前半部が残され、種苗が大量に余ってしまったのです。

震災直後、日本水産は宮城県から撤退して鳥取県境港に本拠地を移動させ、種苗の受け入れ体制を作りました。

しかしそれでも全ての種苗を使い切れないため、香川県などのハマチ養殖業者が余剰種苗を受け入れ、夏場しか行っていなかったハマチ養殖の冬期の裏作としてギンザケやトラウトサーモンの養殖に挑戦したのです。

その後、刺身用の大型魚を育成する技術も進歩し、この裏作がいわゆる「サーモン養殖」として発展していくことになります。悲惨な震災こそが日本のサーモン養殖業の発展の契機だったのです。

他方、三陸の小規模なギンザケ養殖経営体は震災後に宮城県漁連を中心に結束し、震災復興に尽力しました。

ゼロからのスタートでしたが、現在では年間1万5000トン程度まで生産が回復し、三陸養殖ギンザケは春の鮮魚売場を彩る風物詩の地位を取り戻しています。

■全国に広がった「ご当地サーモン」養殖

こうして始まった海面養殖サーモン事業は、ギンザケやトラウトサーモンが中心となっています。

トラウトサーモンである香川県の「オリーブサーモン」、同じく青森県の前述した「青森サーモン」、養殖ギンザケである鳥取県の「境港サーモン」、同じく宮城県の「みやぎサーモン」、さらには希少性の高いサクラマスを養殖した「淡路島サクラマス」などがそれです。

このうち宮城県や鳥取県など、震災以前からの流れをくむ養殖ギンザケは生食市場だけではなく、加熱用切り身としての販売も多いようです。

しかし震災後に新しく取り組みが始まった養殖経営はどれも生食市場を狙ったもので、刺身に向いた身質を持つトラウトサーモンが主な対象となっています。

他方、サクラマスやマスノスケ（キングサーモン）など差別化を意識した希少種での取り組みも増え、各地域で特色あるサーモン養殖開発が進んでいます。

ご当地サーモンと呼ばれる通り、産地は今や日本中に拡大し、加熱用まで合わせると年間2万トンを超えるまでに成長しました。

これまで消極的だった北海道でも今後は参入が増える見込みで、北日本地域を中心に順調に生産が拡大すると考えられます。サーモンは身色が明るく食欲をそそる赤橙色で脂もたっぷりと乗っています。

クセがなく、サラダ素材としてメニュー化しやすい洋風イメージを有するところから、特に若い世代に支持されています。

鮮度や地域性で差別化できますから、輸入サーモンと十分に戦える魅力を持っているのです。

■輸入価格が急激に上昇している理由

ただし、国産サーモン養殖業にも多くの課題があります。まず種苗の確保です。

種苗を生産する内水面養殖場の立地や規模には制約があり、生産に利用できる水温と水質で供給量が安定している淡水は少なく、特に夏場は渇水する水源がほとんどなのです。

次に、気候変動がもたらす海水温上昇が海での養殖を難しくしています。サーモンはもともと冷水性の魚で、日本では冬期にしか海面での養殖ができません。

それが近年は水温が年々上昇し、養殖できる期間が短くなっています。さらに餌料価格の高騰です。主原料の魚粉は世界中で需要が高まり、輸入価格が急激に上昇しているのです。

漁場拡張時の課題にも触れておきます。今後サーモン養殖業が発展していくためには新たな漁場が北部日本に必要です。

確かに海は広大ですが、冬場に強い風波にさらされる北部日本では、水温が適切だったとしても養殖に適した場所は少ないでしょう。先述の養殖業の成長限界をサーモン養殖も当然抱えているのです。

市場対応にも難があって、そもそも北部日本ですら夏場の水温上昇期には海面でサーモンを飼育することができません。

現在は晩秋の11月頃に種苗を海面に移し、冬期に海面で育成した後、春先の4〜6月頃に全量販売することが求められます。半年の養殖期間ですからサイズは小さいものが多く周年供給もできません。

これでは主な販売先である量販店や回転寿司チェーンから見てかなり問題です。周年供給できないと、一年を通した定番商品化もグランドメニュー化もできないのです。

それでも、今や世界で最も人気のある水産物は「サーモン」と言ってよいでしょう。

■世界市場300万トン、日本の存在感は希薄化

世界全体の市場規模は300万トンを超え、このうち日本市場に来るものはわずか6万トン程度、世界全体の2〜3パーセントだと推測されます。

景気低迷の影響もあって、日本は世界市場においてその存在感を希薄化させています。世界市場の最も大きな割合を占めているのはノルウェー産の生鮮アトランティックサーモンです。

生産量を拡大し続けながらも、輸出価格は今なお上昇傾向にあります。それは世界市場が依然として拡大し続けているからです。

日本を含めて先進国、新興国ともにサーモン人気は高く、背景には寿司ブームがあります。世界各国のスーパーでは所狭しとサーモンを使った寿司が並べられています。

皮肉なことに、寿司ブームは日本ではなくノルウェーの養殖業界に大きな利益をもたらしているのです。

■輸入価格3倍近く、円安で「気軽に買えない」サーモン

日本は、2012年にサケ・マス全体で30万トンを輸入していましたが、2023年には約20万トンと大きく減少。同じく626円／キロだった輸入価格は1678円／キロと3倍近くに上昇しました。

円安が価格を押し上げている面もありますが、さすがに高すぎて気軽には買えない状況です。

日本の「サーモン」市場（寿司や刺身など生食で消費される市場）はピーク時で10万トン程度でしたが、輸入サーモンの減少もあって現在は7万トン程度に縮小していると推測されます。

うち輸入品6万トン、国産品は1万トン程度でしょう。

先述の「ご当地サーモン」の生産増加に加えて、これまで生食用で利用されていなかった養殖ギンザケも多くが生食として利用されるようになった結果、国産サーモンの割合は14パーセント程度まで増えました。

最近は輸入サーモンが国産サーモンより値段が高い状況が出現し、国産サーモンに割安感が生じているため、多くのスーパーが国産サーモンを優先的に販売するようになってきました。

サーモン人気が高いなかで今後国産サーモンの割合がさらに上昇していくなら、とても良いことだと思います。

■価格競争力を失いつつある国産サーモンの行方

餌料価格すなわち原価の高騰は、国内サーモン養殖業者にとっても厳しい状況です。主たる販路は回転寿司やスーパーで、多くは低価格がウリの業種です。

佐野雅昭『日本漁業の不都合な真実』（新潮社）

価格転嫁が難しく、仕入れ価格引き上げには抵抗が強いようです。しかし所得増加が進まない経済状況で価格を上げすぎても消費が縮小してしまいます。ライバルはたくさんいます。

TPPやEPAの進展で輸入が自由化されつつある畜肉はまだこれからさらに価格が下がるはずです。これまで利用されていなかったシイラやバサを寿司ネタに加工する企業も出てきました。

安価なアイテムの開発は加速しており、価格訴求を打ち出した売場の維持と顧客のつなぎ止めに懸命です。サーモンは今や最も多く食べられている水産物で、老若男女に好まれる基軸商品です。

しかし、餌料高騰によって価格競争力を失ったサーモンが今後も鮮度や品質を競争力として生き残れるのか、何らかのイノベーションにより低価格が実現できるのか、今後の展開が注目されます。

解決すべき課題は多くありますが、養殖サーモンは大きな魅力がある優秀な水産物です。

輸入サーモンに対して鮮度と安心感、希少性や話題性で勝る国産サーモンが市場に本格的に参入することで、サーモン市場が多様化し、消費者の選択肢が増え、市場が活性化することが期待されます。

沿岸地域だけでなく、種苗を生産する山間部の地域経済にも貢献できるならなおのこと好ましいです。魚類養殖業と日本の沿岸漁業が全体として沈滞するなか、サーモン養殖は各地で希望の灯となりつつあります。

