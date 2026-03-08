1番から大谷、誠也、近藤と並ぶ

■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組でオーストラリアと対戦する。ここまの2試合で2番を任されながら、8打数無安打と結果がでていない近藤健介外野手（ソフトバンク）が「3番」になり、ファンも即反応している。

卓越したバットコントロール、選球眼を持つ近藤は、大谷翔平投手（ドジャース）の次打者としてここまでの2試合は2番で出場。しかし、8打数無安打（1四球）の打率.000と快音はでていなかった。

この日、19時8分のオーストラリア戦プレーボール前、17時33分にスタメンが発表。近藤は「3番・右翼」で、2番には好調の鈴木誠也外野手（カブス）が入った。

侍ジャパンの“新オーダー”にファンも反応。SNS上には「3番でいいのかな」「吉と出るのか」「負担軽減だな」「近藤と誠也の打順を入れ替えてきたのも面白い」「近藤を下げるのは賛成」「絶対打つと信じてる」「嘘でしょ？」といったコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）