nainenのホワイトデー企画♡体温を1℃上げるニットランジェリーが全商品10％OFF

“体温を1℃上げる”をコンセプトにしたニットランジェリーブランド「nainen（ナイネン）」から、ホワイトデーシーズンに合わせた特別企画が登場。期間中は全商品が10％OFFになるお得なキャンペーンを開催しています。春が近づくこの時期は、朝晩の冷えが気になる季節。吸湿発熱素材を使用したナイネンのインナーは、あたたかさと快適さを両立しながら春の冷え対策をサポートしてくれます♡自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりなアイテムがそろっています。

ホワイトデー企画で全商品10％OFF

ニットランジェリーブランド「nainen（ナイネン）」を展開するHana Planでは、ホワイトデー企画として期間限定キャンペーンを実施しています。

春に向けて新しいインナーをそろえたい方や、ホワイトデーのギフトを探している方にもぴったりのチャンス。

ナイネンのアイテムは吸湿発熱素材を採用しており、体温をやさしくキープしながら快適な着心地を叶えます。

まだ寒さが残る春先でも安心して着られる、実用性の高いランジェリーがそろっています。

期間：3月16日（月）まで

内容：全商品10％OFF

春の冷え対策におすすめセット

ホワイトデーギフトとしてもおすすめなのが、ナイネンの腹巻シリーズ。お腹まわりをやさしく温めながら、インナーとしても使いやすいアイテムです。

【吸湿発熱】腹巻キャミソール・腹巻ハーフパンツ・ロングカーディガン



冷えやすいお腹や腰まわりをしっかりカバーするセット。春先の寒暖差対策にもおすすめです。

【吸湿発熱】腹巻ホルターネックキャミソール



ホルターネックデザインで首元をすっきり見せながら、お腹をやさしく温めてくれるインナー。

【吸湿発熱】腹巻フレンチスリーブトップス・腹巻ロングパンツ



上下セットでしっかり冷え対策。おうち時間やリラックスタイムにもぴったりです。

【吸湿発熱】腹巻フレンチスリーブトップス・腹巻ハーフパンツ・マルチウォーマー



トップス・ボトム・ウォーマーを組み合わせた、体をしっかり温めるセット。冷えが気になる方にも心強いアイテムです。

吸湿発熱素材を使用しているため、寒い日だけでなく暖かくなる季節でも快適に着用できるのが魅力。

春以降の温度変化にも対応しやすく、日常使いしやすいインナーシリーズです。

ホワイトデーギフトにもぴったり

春先の冷え対策としても活躍する「nainen」のニットランジェリー。おしゃれさと機能性を兼ね備えたアイテムは、ホワイトデーギフトとしても喜ばれること間違いなしです♡

期間中は全商品が10％OFFになるため、気になっていたアイテムをお得に手に入れるチャンス。

自分へのご褒美にも、大切な人へのプレゼントにもぴったりな温もりインナーを、この機会にぜひチェックしてみてください♪