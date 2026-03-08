将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第5局1日目が8日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で行われ、午後6時に永瀬が47手目を封じ、1日目が終了した。

午後6時、立会人の中村修九段（63）が定刻を告げ、永瀬が封じ手を書くために退室。7分後に戻り、封じ手を中村に手渡した。

タイトル奪取に王手をかけ、あと1勝で悲願の打倒・藤井に迫る永瀬が先手、7番勝負で初のカド番を迎えている藤井が後手で始まった対局。予想されていた角換わりを藤井が拒否し、力戦模様の将棋へ。序盤に藤井が端歩に2手使って9筋の位をとり、じっくりと指す展開かと思われたが、中村は「信じられないところから戦いが起きた」と驚く。37手目で永瀬が59分の考慮で▲9六歩と藤井の端歩にぶつけ、△同歩▲同香と進行。一瞬永瀬の香のただ取りで駒損だが、後に手にした香車で▲2七香と打ち、藤井陣への攻撃態勢を整えた。

中村は「藤井さんが主張してきた9筋の位に対し、永瀬さんが強く反発。勝負師の永瀬さんらしい、思い切った踏み込み。この将棋にかける覚悟を感じる一手」と話す。このままではおもしろくない藤井も△3一角と引き、永瀬の9七の桂馬をにらんだ。局面は一気に終盤戦。2日目は「もう詰みまで読むような展開ですね」と述べた。