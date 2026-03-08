将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は3月8日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で第5局1日目の対局を行い、永瀬九段が47手目を封じて指し掛けとした。あす9日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。

【映像】藤井王将VS永瀬九段 第5局封じ手の瞬間

初の王将獲得まであと1勝に迫る永瀬九段が悲願のタイトル奪取を決めるか、カド番の藤井王将が踏ん張るか。本局は、角換わり模様の出だしとなったが、勝負所を迎えている藤井王将は受けて立たずに用意とみられる作戦へ誘導。ここで永瀬九段も少し時間を使うこととなったが、その後力戦へと展開したため、藤井王将もじっくりと時間を投入して駒組みを続けることとなった。

相雁木へ進行すると、永瀬九段が仕掛けて勝負に出ることとなった。中継で解説を務めた高見泰地七段（32）は、「思わぬところで戦いが起こったが、永瀬九段の思い切った勝負が通ったかなと思う。手応えも感じているのでは。形勢は先手が良いと思う。ただ勝ち切れるかは別。藤井王将には我々には見えない手が見えていることも多いので、明日は後手の指し手に注目したい」とコメント。「藤井王将が勝つことがあると、番勝負自体がひっくり返る可能性も出てくる。チャンスで攻め切れるかどうか、両者の戦いが楽しみ」と語っていた。

午後6時、立会人で王将経験者の中村修九段（63）が封じ手の定刻となったことを告げると、手番の永瀬九段はすぐに「封じます」と発声し、指し掛けとした。封じ手の考慮時間は21分。第5局はあす9日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。

永瀬九段の封じ手は香成りの一手が本命視されている。午前中からかなり激しい攻め合いが見込まれており、その一手一手から目が離せない。持ち時間は各8時間の2日制。

【封じ手時点での残り持ち時間】

▲永瀬拓矢九段 3時間53分（消費4時間7分）

△藤井聡太王将 3時間44分（消費4時間16分）



（ABEMA／将棋チャンネルより）