ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）についてのテレビ解説が話題となった、同種目元日本代表の高橋成美さん（34）が8日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」にゲスト出演。親交のある大人気アイドルを明かした。

番組のリスナーからの質問で「盗まれたら困るものは？」という質問に、「ピアス」と答えた。高橋さんは1度、「ピアス」と答えるも「間違えた、ネックレス」と答えた。

高橋さんは、ミラノのスリが多い地域でネックレスを盗まれた知り合いのエピソードを聞き、警戒していたことを明かした。

共演者から「そのピアスは？」と身に着けていたものを聞かれ、「ピアスは高城れにちゃんにもらったピアスを付けてる」と明かし、共演者を驚かせた。

「れにちゃんと実は仲良くて、れにちゃんが『どうして仲良いの？』って聞かれたら『宇宙人同士だから』って言うぐらい」と親密さを語った。

田中裕二は「高城れにちゃんも宇宙人なの？」と聞くと、高橋さんは「はい」と答えた。

TBS山本恵里伽アナウンサーもは「波長が合うと」と納得した。