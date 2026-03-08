新潟市の新年度予算案から市の課題を考えるシリーズ、今回は「バス交通」についてです。



路線バスの運行本数は年々減り続けていて、高齢化が進む地区では深刻な問題となっています。



こうした中 新潟市は新年度から「AI」を活用した新たなバスの導入に向けて社会実験を行います。この交通手段を3年前から導入している柏崎市を取材しました。

高齢化進む地域は朝晩のわずか2便 タクシー通院で“家計圧迫”

新潟市に住む73歳の山田さんと71歳の清水さん、そして91歳の鏡さんです。





年々減り続けるバスの運行本数 高齢者の運転免許保有率も上昇

この日、話題に上がったのは……地域の交通とバスについてです。＜清水信行さん(71)＞「足が不自由だろ、あんたも年配者だし、バスがないと困るんだて」＜鏡幸平さん(91)＞「免許を返納しようかと思ったけども車の免許をあげると買い物にも行けない、うちから出られない生活できない、仕方なく車に乗っている」かつて新潟交通の電車が走り、多くのバスが行き交っていた新潟市西蒲区六分地区。旧月潟村よりもさらに燕市寄りにある地域です。新潟市西蒲区で妻とふたりで暮らす鏡さん。交通アクセスの良さにひかれ、ここに家を建てました。＜鏡幸平さん＞Qだいぶ便利なまちだった？「いいところだった」Qいまはどうですか交通の便は？「悪い悪い問題にならない、バスは朝晩だけ、日中は車に乗らないとタクシーに乗らないと」現在 六分地区の路線バスは燕方面と白根方面を合わせても朝と夕方の一日4便。昼の時間帯には区のバスが走っていますが、停留所の近くにかかりつけの病院や行きつけのスーパーがなく、鏡さんは利用していないといいます。そのためタクシーで病院に行くことも。＜山田幸彦さん＞「不便なんてもんじゃない、タクシーで通院すると5000円とか1万円かかる。金がかかって大変」＜鏡幸平さん＞「バスが1日に1本や2本動いたところで、われわれ生活はできない。朝8時頃から買い物に行ったってどこも店が開いてない、昼間はバスがいない、だから大変」

新潟市を走る路線バスは運転士不足などを理由に年々運行本数が減り続けています。2001年度は1日4000便ありましたが、現在は2500便ほどに減少。それに伴い利用者も半分以下になっています。



路線バスを運行する新潟交通は4日、この春のダイヤ改正でさらなる減便を行うと発表しました。



生活する上で大きな課題となっているバスの減便。



中でも深刻なのが新潟市8区で唯一「鉄道の駅がない南区」と「最も面積が広い西蒲区」です。



市の調査によりますと“自動車に頼らなければ移動しにくい”と感じる人は、南区と西蒲区では約9割を占めています。



また、高齢者の運転免許保有率も年々増え続けているといいます。

「AI」活用した“新交通” 柏崎市では利用者が増加傾向

こうした中 新潟市は交通手段の確保に向けて新たなバスの導入を目指します。それが「AI」を活用した予約型乗り合いバスです。



こちらは柏崎市で3年前に導入した予約型乗り合い交通の「あいくる」です。



市が運営し、運行は市内のタクシー会社などが行います。



運転手の横田良治さんです。見せてくれたのはタブレット。



＜運転手・横田良治さん＞

「お迎えに行く時間とお客さんを送る場所、AIですね」



Q）AIが全部自動に？

「そうですね」



電話やラインなどで1週間前から当日の30分前まで予約をすることができる「あいくる」。



乗り合いの最適なルートや時間をマッチングしてくれるのが、AI人工知能です。



＜運転手・横田良治さん＞

「効率よく組んでくれている、時間をみながら分単位ですけど動けるように組んであるので動きやすい」





午前9時に運行スタート……。



＜乗客の50代男性＞

Q）きょうはどちらに行かれる？

「総合医療センターです」



Q）どんな用で？

「透析やっているので」



市内在住の50代の男性。週に3日、通院で利用しているといいます。



＜週3日利用する50代男性＞

「予約して送ってくれるので楽っちゃ楽」



Q）料金の面は？

「安いですよ」

低料金に加えて ほぼすべての病院や商業施設が“停留所”

料金は大人1回400円。路線バスとほとんど変わらない金額で運行しています。



さらに、「あいくる」が支持されている大きな理由が“乗降ポイント”。いわゆる“停留所の数”です。



利便性を上げるため年々増やしていて、現在は775か所。柏崎市内ほぼすべての病院や商業施設で乗り降りが可能だということです。



＜週3日利用する50代男性＞

「目的地まで行ける、場所によってはちょっと近くの所に乗り降りするんですけど、病院行くには病院で乗り降りできるので広まるいい。高齢者の方とかそういう人たちが利用しやすいようにどんどん変わっていけばいいかなと」



通院や買い物など1日140人ほどが利用している「あいくる」。



柏崎市の路線バスはこの10年で運行本数が半減していて、市は公共交通の見直しを図るため導入しました。



ことし3月からは車両を13台に増やし、運行エリアをさらに拡大。より多くの人がアクセスできるよう運行の効率化を図っていくとしています。



＜柏崎市企画政策課・千野裕之係長＞

「路線バスのような決まった時間に自分の生活スタイルを合わせるのではなく、生活スタイルを合わせた形で“あいくる”を利用している方が多くなっている。AIを活用していると同時に皆様の乗降データをすべて取得しています、乗降データを分析することによりAIはさらに最適化、より使いやすいものになっていく」



AIを活用した新たな交通手段は小千谷市でも去年10月から運行していて、この4か月で利用者の数は2倍に増えているといいます。



新潟市では導入に向けて南区と西蒲区でことしの秋に社会実験を行う予定です。新年度予算には約4000万円を盛り込みました。



＜新潟市・中原市長＞

「市民の生活にとって重要な公共交通の確保に努めるなど持続可能な地域づくりを進めていきます」

バスが充実すれば「免許返納したい」 住民の切実な願い

かつて交通網が充実していた新潟市西蒲区六分地区。



＜清水信行さん(71)＞

「病院行くにもスーパーに買い物に行くにも地域がさびれています、子どもたちは県外に出ていく」



91歳の鏡さん。



車の免許が返納できれば税金や維持費などがかからなくなり、経済的な負担を軽くできると話します。



＜鏡幸平さん(91)＞

Q）鏡さんはバスとか地域交通が良くなれば免許を返納してもいいと思っている？

「そうそう、そうすれば車もいらない。車がいらなければかなりのもうけがある」「経費節減だ」



Q）バスが便利になって不自由なく乗れるようになれば免許を返納する方も多くなる？

「そうです」「車の事故がおきない」



高齢化が進む地域。



車に乗り続けるのか、それともバスに頼るのか。



公共交通の新たな可能性が問われています。