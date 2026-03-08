イントロン・スペース株式会社（東京都荒川区）は、このほど「バス・タクシードライバーのトイレ」に関するアンケート調査を実施しました。同調査によると、約4人に3人が「業務中に尿意を感じて困ったことがある」と回答し、そのうちの1割強が「漏らしたことがある」と回答したことがわかりました。



調査は、20代〜80代のバスまたはタクシードライバー117人（バスドライバー63人、タクシードライバー54人）を対象として、2026年1月にインターネットで実施されました。



なお、業務形態は、路線バス、高速バス、夜行・深夜バス、観光バス、法人タクシー（流し）、法人タクシー（付け待ち）、個人タクシー、ハイヤーで、業務エリアは首都圏、首都圏以外の政令都市、市町村としています。



調査の結果、「業務中に尿意を感じて困ったことがある」と回答した人は、全体の75.2％となり、そのうち「漏らしたことがある」と回答した人は13.7％でした。



「業務中に尿意を感じて困った経験がある」と答えた割合を見ると、バスドライバーで77.8％、そのうち「漏らしたことがある」人は15.9％。一方、タクシードライバーでは72.2％で、そのうち「漏らしたことがある」人は11.1％となり、特に、20代（26.1％）と30代（28.4％）で多くなっています。



また、「尿意を感じて困った経験の頻度」については、「毎週1回以上」（33.0％）が最も多く、次いで、「毎月1回以上」（28.4％）、「とても多い／頻繁にある」（21.6％）で、半数以上の人が、毎週1回以上困った経験をしていることが判明。



業務形態別では、バスドライバーは「毎週1回以上」（32.7％）、「とても多い／頻繁にある」（26.5％）、タクシードライバーは「毎週1回以上」と「毎月1回以上」がいずれも33.3％と最も多くなりました。