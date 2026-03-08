「ミライース」に待望の「ターボ×5速MT」仕様が登場！

2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」に展示されたカスタムモデルの中で、特に人気だったのが、ダイハツのモータースポーツパーツを手掛けるSPKが出展した「ミライース tuned by D-SPORT Racing」です。

これは、ダイハツの軽セダン「ミライース」をスポーティに仕上げたコンプリートカー。市販が予定されているとあって注目されています。

【画像】超カッコいい！ これが「ミライース”ターボ”」です！（30枚以上）

どのようなモデルなのでしょうか。

カスタムパーツを扱うSPKとダイハツは、「モータースポーツを通じたより良いクルマ作り」「モータースポーツの裾野拡大」を目的に、2022年から共同で「D-SPORT Racing Team」を運営。世界ラリー選手権や全日本ラリー選手権などにも積極的に参戦し、活躍を見せています。

ミライース tuned by D-SPORT Racingは、D-SPORT Racing Teamで得た知見を基にしており、高い走行性能を持つのが特徴です。

そもそもベースのミライースは、軽量高剛性構造の「Dモノコック」を採用しており、ベースの状態でも軽快な走りが楽しめるモデル。そのためスポーツカスタムモデルのベースとしても人気の一台となっています。

そして、ミライース tuned by D-SPORT Racingでは、持ち前の軽さを生かしつつ、エンジンを660ccのNA（自然吸気）仕様「KF-VE型」から、660ccターボ仕様の「KF-VET型」へと変更。D-SPORT Racing製のECUが装着されており、ベースのターボエンジンをさらに上回る力強い動力性能を実現しました。

また、トランスミッションも5速MTに変更。力強い性能のターボエンジンと組み合わせることで、さらに快適な走りを生み出します。

その他、6点式ロールケージやフロントスーパーLSDなどが標準で装備されているのも特徴。各部に専用チューニングを施した特別な一台となっています。

中身に大幅な変更が加えられた一方で、エクステリアはベース車と変わりなく、5ドアかつ乗車定員4名という基本的なポイントはそのまま。スポーティにチューニングされたモデルではあるものの、日常の足として活躍する「本来の使い勝手の良さ」は健在です。

2026年3月上旬時点では、ミライース tuned by D-SPORT Racingの発売日や価格などの追加情報は出ていません。

詳細はD-SPORT Racingサイトで発表される予定なので、今後の展開を待ちましょう。