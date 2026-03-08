竹田麗央は連覇ならず5位 米デビューの原英莉花がトップ10入り、渋野日向子50位
＜ブルーベイLPGA 最終日◇8日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが終了した。日本勢初の同一大会連覇を狙った竹田麗央だが、3バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「73」とスコアを落とし、トータル7アンダー・5位タイで4日間を終えた。
原英莉花は4日間連続の「71」をマーク。トータル4アンダー・10位タイで、米ツアーデビュー戦でのトップ10入りを果たした。渋野日向子は米自己ワーストの「81」を叩き、トータル7オーバー・50位タイに終わった。古江彩佳はトータル2アンダー・15位タイ。笹生優花と西村優菜はトータル3オーバー・33位タイ、米デビュー戦の櫻井心那はトータル7オーバー・50位タイだった。優勝はトータル11アンダーまで伸ばしたイ・ミヒャン（韓国）。9年ぶりとなるツアー3勝目をつかんだ。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝したミヒャンは39万ドル（約6120万円）を獲得した。
