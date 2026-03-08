日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）が8日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、今月いっぱいでの退社に伴いレギュラー出演する「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）卒業することを改めて報告した。この日の「シューイチ」生放送で退社と番組卒業を発表していた。

ストーリーズに「シューイチ」のロゴが映し出された画面の画像を投稿し、「本日のOAにありました通り、3月末の日本テレビ退社に伴い、シューイチを卒業することになりました」と報告。「入社以来目標にしていた番組に携わらせていただき、とても幸せでした」と思いを記した。

そして「今後も育ててくださった皆さんに恩返しができるよう、自分の決断に責任を持ち、努力して精進して参ります。まだあと3回ありますので、よろしくお願いします」とメッセージを送り、「退社につきましては、また改めてご報告させてください」と結んだ。

「シューイチ」MCの後任は黒田みゆアナウンサーが務める。

岩田アナは慶大から2018年に日テレに入社。1年目から同局の人気番組「世界まる見え!テレビ特捜部」のMCを担当。「スッキリ」「Oha!4 NEWS LIVE」などを経て、現在は「シューイチ」「沸騰ワード10」などに出演している。