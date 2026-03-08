【大人気連載プレイバック】#59

【野球伝道】日本代表には環境の違いに適応＆対応する力が必要だった

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回はあの野茂英雄氏について綴られた、全日本野球協会会長・山中正竹による「オリンピック野球伝道」（第2回=2020年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

■全日本野球協会会長・山中正竹による「オリンピック野球伝道」（第2回=2020年）を再公開

30年以上経った今も、脳裏に焼き付いている。

ソウル五輪日本代表のコーチを務めていた1988年、8月23日から9月7日にかけて、イタリアで12カ国が参加して行われた第30回世界アマチュア野球選手権を戦った。2週間後にソウル五輪本番を控える中、私は20歳になったばかりの野茂英雄（新日鉄堺）に、彼の真骨頂を見た。

同年の都市対抗と選考合宿を経て日本代表入りした野茂にとって、初めての国際大会。予選リーグを4位で終えた日本は、9月6日の決勝リーグ初戦で同1位のキューバと再戦した。その試合の先発を野茂に託した。

予選リーグは2-3でサヨナラ負けを喫していた。「赤い稲妻」と呼ばれたキューバは当時、世界最強国。リナレス、キンデラン、パチェコら世界に名だたる選手を擁していた。

直後のソウル五輪は政治上の理由でボイコットし、対戦することはなかったが、日本は1972年の初対戦以降、2勝12敗1分けと圧倒されていた。キューバに追いつけ追い越せを目標にしていた時代である。

野茂は初回、パチェコに2ランを浴びたものの、二回以降は無失点。2-2の同点で迎えた八回に失点し、チームは逆転負けを喫したが、当時の国際大会は金属バットを使用していた。まして、相手はキューバだ。

普通の投手なら、ひとたまりもないという中で、野茂は150キロ近いストレートと落差の大きいフォークを古田敦也（トヨタ自動車）のミットをめがけて目いっぱい、投げ続けた。

世界屈指のキューバの打者から、なんとか三振を取ってやろうと気迫をみなぎらせ、臆することが全くなかった。

中でもリナレスとの対戦は、力と力、力と技がぶつかり合い、一打席一打席が緊迫した空気が流れていた。日本球界屈指の投手に成長しつつあった野茂と、17歳で国際大会デビューし「キューバの至宝」と呼ばれた当時21歳のリナレス。お互いが世界一の投手、打者として認識していたに違いない。球場の観客は日本ほど多くはなかったが、比較的静かな環境が一層、2人の勝負を際立たせたように思う。

試合終盤の打席で、リナレスが放った強烈なライナーが野茂の足に直撃した。ドンという鈍い音がして、打球は三塁方向に転がった。かなりの衝撃を受けたはずだったが、それでも野茂は表情を変えず、痛がるそぶりをみじんも見せず、何もなかったかのようにマウンドに立とうとした。

普段は朴訥としていて、口数も多くなく、マウンドでも感情をあらわにするタイプではなかったが、一歩も引くつもりはないという気迫、気概がひしひしと伝わってきた。それまで野茂の投球を見たことはあったが、ここまでの姿を目の当たりにしたのは初めてのこと。ダッグアウトにいた私は、全身が震えあがるほどの凄みを感じた。

野茂はソウル五輪で先発、リリーフとフル回転。銀メダル獲得に貢献し、一躍、日本中の注目を集めることになる。五輪での活躍も素晴らしかったが、私はイタリアでの投球に野茂英雄という投手の素晴らしさが凝縮されていると思っている。

▽やまなか・まさたけ 1947年4月24日、大分県生まれ。佐伯鶴城高、法政大、住友金属工業で投手としてプレー。東京六大学最多勝利記録保持者（48勝）。住友金属で監督を務めた後、88年ソウル五輪コーチで銀メダル、92年バルセロナ五輪監督で銅メダルを獲得。法政大監督、横浜ベイスターズ専務などを歴任し、2016年野球殿堂入り。17年から侍ジャパン強化委員会強化本部長を務め、18年に全日本野球協会会長に就任。

