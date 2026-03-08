モーニング娘。’２６の牧野真莉愛が８日、東京スカイツリータウンで開催中の「ワールドベースボールクラシック 東京ファンゾーン ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ」でトークイベントを行った。

侍ジャパンの試合開始前に連日行われているトークイベントで、この日は牧野と吉井理人氏、福留孝介氏が侍ジャパンについて徹底トーク。大の野球ファンで知られる牧野だが、侍ジャパンの試合は台湾戦、韓国戦ともに東京ドームで観戦。牧野は「バッティング練習を見るだけでも面白い。大谷選手のボールがギューンと曲がっていくのが見えて『本当に伸びるんだ』って…」と異次元のポテンシャルを絶賛した。

牧野は米大リーグ、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手の大ファンを公言。「日本もすごく盛り上がっているけど、アメリカの（プールＢの）試合を朝起きてＮｅｔｆｌｉｘで見るのが毎日楽しみです。ジャッジ選手が好きですけど、イギリス代表のチザムＪｒ．選手もヤンキースにいるので、今日の試合はすごく面白かった」とＷＢＣを大満喫している様子だ。

この日侍ジャパンは準々決勝進出を決めたが、牧野は１０日のチェコ戦も東京ドームで生観戦予定。準々決勝以降の予定もすでに組んでおり「マイアミに行かなきゃ！ 今のところは行けるかな…」とスケジュール調整中という。「ドミニカもベネズエラもプエルトリコもたくさん好きな選手がいますけど、ジャッジが見られるっていうのが楽しみなので、決勝でのジャッジＶＳ日本が見たいです！」と声を弾ませた。