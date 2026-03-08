■これまでのあらすじ

ママ友・美月から無茶な頼まれごとが多くなり、さらに嘘をつかれたこともあって距離を置くようにした佳乃。しかし、しばらくすると佳乃の悪い噂が流れ、その件を話し合うために美月を家に呼び出す。ちょうど美月の嘘を鵜呑みにしたママ友たちが佳乃の家に押しかけて来た。さらに美月の父までやって来て…？

【佳乃sideSTORY】美月さんのお父さまは、とても礼節を重んじる人にみえました。もう大人になった娘の仕事のことでわざわざ私のところまでは挨拶に来るなんて。だけど夫は美月さんに仕事を紹介などしておらず…。

一方で、ほかのママ友たちの口ぶりだと、私が美月さんの仕事探しの邪魔をしていたかのように周囲にこぼしていたみたいです。それどころか、美月さんは私が教室を手伝わせていたかのような嘘のメッセージのスクショまで作って、それを拡散していたのです。美月さんの言葉はすべて嘘だと、ようやく気づいたママ友と美月さんのお父さまこの状況に、美月さんは青ざめて黙っているだけでした。絶対にバレないと思っていたのでしょうか？ママ友たちの怒りが自分に向いたとわかったとき、「違うの、話を聞いて！」と叫んで追い縋ろうとしていましたが…。それを制したのは、美月さんのお父さまでした。脚本:みゆき、イラスト:ふゆ(ウーマンエキサイト編集部)