元HKT48で俳優の田中美久さんが3月7日、自身の公式Xアカウントを更新。歯に関する自身の状況を報告し、話題となっています。



【写真を見る】【 田中美久 】 「奥歯3本しか生えてなくて、今になって歯が生えてきてすごい痛い」「親知らずではなくて奥歯らしい」「普通の人より顎が小さくて歯が入りきれないから8本足りない」





田中さんは、もともと奥歯が3本しか生えておらず、今になって新たな歯が生え始めてきたとのこと。「今になって歯が生えてきてすごい痛い」と、その痛みを切実に訴えています。







この歯は親知らずではなく「通常の奥歯」だといいます。

田中さんは、歯科医師から「普通の人より顎が小さくて、歯が入りきらないから8本足りない」と告げられていることも明かしました。







田中さんは投稿で「赤ちゃんかよーー いたいよーー」と綴り、大人になってから歯が生えてくるという自身の状況に困惑している様子を見せています。







この投稿に「赤ちゃんみたいに歯が生えてくるなんて、想像するだけでしんどい」「そんなことってあるんや 顎の形状に合わせて臨機応変にできんのかね」「さらに成長しているということですかね」「マジか！ ワンチャン背も伸びる可能性あり？」「早く対処して、無痛の幸せを再認識してほしい」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】