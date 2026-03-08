¡Ú °ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ ¡Û¡¡Ì´¤ÏÂç¤¤¯ à³ØÀ¸Ìò¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±éá ¤âÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¹ðÇò¡¡à±éµ»¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢´Á»ú¤¬Ê¬¤«¤é¤ºÂæËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Æ¡Äá
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ 2026.4-2027.3¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß£±£¹ºÐ¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¥Æ¥£¡¼¥ó¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çò¹õ¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î°áÁõ¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ëÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥«¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢à¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿á¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¦°ìÉô¤Ï¡¢²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç»£±Æ¡£
àµÜ¸ÅÅç¤ÎÅ·µ¤¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹á¤ÈÏÃ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢»£±Æ¤Ï²Æì¤ÎÀÄ¶õ¤Î¤â¤È¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¡¢àÎÁÍý¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤á¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿°ì¥ÎÀ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
ÅöÆü¤Ï¥«¥ì¡¼ºî¤ê¤òÃ´Åö¤·¡¢àÌîºÚ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªá¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àè·î¡¢Ìó£³Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥Æ¡×¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°ì¥ÎÀ¥¤µ¤ó¡£
º£¸å¤Î³èÆ°¤ÎÊý¸þÀ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à±éµ»¤Î¤ª»Å»ö¤Î¤ªÊÙ¶¯Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌòÌ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£¤¢¤È¡¢²»³Ú¤ò¥½¥í¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£°ì¿Í¤Ç¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤â¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤ÊÌÜÉ¸¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤É¤ó¤ÊÌò¡©³ØÀ¸¤ÎÌò¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡ª¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹á¤È¡¢Æ²¡¹Àë¸À¡£
¤·¤«¤·¡¢à±éµ»¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢(´Á»ú¤¬Ê¬¤«¤é¤º)ÂæËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Æ¡Äá¤È¡¢½éÊâÅª¤Ê¤Ä¤Þ¤º¤¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¸½ºß¡¢¼½ñ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Æüµ¤ò´Á»ú¤Ç½ñ¤¯¤Ê¤É°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë´Á»ú¤òÊÙ¶¯Ãæ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜÉ¸¤ò»Í»ú½Ï¸ì¤Ç¡Ä¤Èµ¼Ô¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤òÉÔ°Â¤²¤Ë¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ì¥ÎÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ì¿´ÉÔÍð¡×¤È²óÅú¡£
°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¤ª»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à¤Ï¤¤¡ª(¡Ö°ì¿´ÉÔÍð¡×¤Î)°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö°ì¿´ÉÔÍð¡×¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ªá¤È¡¢°ì¥ÎÀ¥Àá¤Ç¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
