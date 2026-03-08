炊きたてごはんの「象印食堂 東京店」春メニュー披露 ランチ＆ディナー、随所に大人向けの仕掛け【一覧】
炊きたてごはんが話題の「象印食堂 東京店」（KITTE丸の内5階、運営：象印マホービン）の春メニューが、5日から登場した。
【写真多数】象印食堂 東京店の春メニュー 「ぞうさんデザート〜濃厚抹茶のロールケーキ〜」も
春メニューのコンセプトは「シックで大人な春の祭典。」で、春の訪れを感じる華やかなお料理はそのままに、ごはんはもちろんのこと、思わずお酒が進むような、大人向けの仕掛けを随所に散りばめた。
■ランチメニュー
「象印御膳（鯛茶漬け付）」2300円（税込）※主菜は2種より選択
主菜：鶏肉と魚介のトマトアクアパッツア
鶏肉と魚介を煮込んだ、見た目も華やかな一皿。トマトスープに具材の旨味が溶け込み、奥深い味わい。
主菜：四元豚のやわらか梅煮 2種のソース添え
豚肉はじっくり煮込み、しっとりとやわらかく仕上げた。梅ソースの酸味と、爽やかな大葉のジェノベーゼ風ソースが豚肉の旨味を一層引き立てる。
※主菜は2種より選択
「みやび会席」5000円（税込）
東京駅を一望できる素晴らしいロケーションの中、厳選した食材で彩られた煌めく創作料理で舌つづみ。お昼の接待や女子会に最適。
※予約限定メニュー。予約は前日まで
※11時からの90分制でのみ提供
※東京店限定メニュー
■ディナーメニュー
「肉と野菜の彩り御膳」3900円（税込）
春らしい彩り野菜とローストチキンのサラダをはじめ、噛むほどに旨味が溢れるローストビーフ、口の中でほどけるほど柔らかい牛肉のトマト煮込み。野菜のヘルシーさと、肉の贅沢な満足感を一度にたのしめる、心華やぐ御膳。
※東京店限定メニュー
「海の幸御膳（鯛茶漬け付）」3900円（税込）
カクテルソースを添えたえびのカツレツや、鰆のふき味噌焼き、二種の刺身など、海の幸を贅沢に詰め合わせた。あじの香味なめろうは、そのまま酒の肴としても、鯛出汁をかけて「鯛茶漬け」としても楽しめる。
※東京店限定メニュー
「春姫会席」5000円（税込）／飲み放題プラン7000円（税込）
目にも鮮やかな前菜9種ちょっと盛りをはじめ、サクッとした衣から海老の甘みがあふれる、たけのこのえび真丈はさみ揚げや、旨味あふれる和牛ロースのローストビーフなど、春の訪れを祝う華やかな料理が並ぶ。食事の最後には、シェフこだわりの「ぞうさんデザート〜濃厚抹茶のロールケーキ〜」。ほろ苦く濃厚な抹茶クリームと、しっとり柔らかなスポンジの絶妙なコントラスト。添えられた桜の花が、食事の最後まで春の訪れを感じさせてくれる。
※ご予約限定メニュー。予約は前日まで
