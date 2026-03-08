野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、準々決勝進出が決まった日本代表「侍ジャパン」は８日、東京ドームでの１次ラウンドＣ組でオーストラリアと対戦。

日本が勝てばＣ組１位通過が決まる。前日の韓国戦で４本塁打を放った日本打線に挑むオーストラリアの先発投手は、身長１メートル９６の長身右腕、コナー・マクドナルドだ。どんな投手か。

オーストラリア国内リーグに所属する３０歳。米大リーグ（ＭＬＢ）公式サイトによると、もともとは野手で、１０代で大リーグ・アストロズと契約して傘下の１Ａなどでプレーした経験がある。３年前から本格的に投手に転向し、直近の国内リーグでは４６回３分の１を投げて防御率は６・２３だが、奪三振４７を記録している。３月３日に宮崎で行われた巨人との強化試合で先発し、３回を打者１３人で２安打無失点と好投した。

４歳下の弟、カラム・マクドナルドはラグビー・リーグワンの東芝ブレイブルーパス東京（ＢＬ東京）に所属する身長２メートル０４のロックの選手だ。野球のオーストラリア代表は、東芝の本拠地の東京都府中市でＷＢＣの事前合宿を行っており、在日オーストラリア大使館のＳＮＳには兄弟の再会に関するストーリーが投稿されている。（デジタル編集部）