F1開幕戦オーストラリアは予選トップのジョージ・ラッセルが優勝 2位はキミ・アントネッリでメルセデスがワンツーフィニッシュ
F1™開幕戦となるオーストラリアグランプリ。2026年シーズン最初の決勝レースが、8日にメルボルンで行われました。
レースは序盤から激しいトップ争いが繰り広げられました。
2026年は、マシンの動力のうち、電動モーターの比率が上がり、燃料もサステイナブル燃料が使われるなど規定が大きく変わったこともあり、順位がめまぐるしく動く、まさに“新時代のF1”らしいレース展開となりました。
実況：
ラッセルがここで行きます！ハミルトンをかわしトップに立ちました。
優勝は、予選トップのジョージ・ラッセル（メルセデス）。2位にはキミ・アントネッリが入り、メルセデスがワンツーフィニッシュとなりました。
結果は以下の通りです。
1位 ジョージ・ラッセル（メルセデス）
2位 キミ・アントネッリ（メルセデス）
3位 シャルル・ルクレール（フェラーリ）
4位 ルイス・ハミルトン（フェラーリ）
5位 ランド・ノリス（マクラーレン）
6位 マックス・フェルスタッペン（レッドブル）
7位 オリバー・ベアマン（ハース）
8位 アービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）
9位 ガブリエル・ボルトレト（アウディ）
10位 ピエール・ガスリー（アルピーヌ）
11位 エステバン・オコン（ハース）
12位 アレックス・アルボン（ウィリアムズ）
13位 リアム・ローソン（レーシングブルズ）
14位 フランコ・コラピント（アルピーヌ）
15位 カルロス・サインツ（ウィリアムズ）
16位 セルジオ・ペレス（キャデラック）
NC ランス・ストロール（アストンマーティン）
NC フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）
NC バルテリ・ボッタス（キャデラック）
NC アイザック・ハジャー（レッドブル）
NC オスカー・ピアストリ（マクラーレン）
NC ニコ・ヒュルケンベルグ（アウディ）